Анна Седокова не комплексует из-за лишнего веса

Став мамой в третий раз в апреле этого года, Анна Седокова не стала рассиживаться в декрете. Певица уже через несколько недель приступила к съемкам нового клипа и даже начала выступать.

Как и многие женщины, родившие нескольких детей, певица поправилась. Тем не менее изменение форм не расстроило Анну Седокову.

Артистка по прежнему с удовольствием демонстрирует у себя в блоге откровенные фотографии. Поклонники в восторге от эротических снимков Седоковой, однако нашлись и такие, кто раскритиковал формы звезды.

Сегодня Анна Седокова разместила в своем Инстаграме новое фото, на котором предстала перед поклонниками в полуобнаженном виде. Артистка сообщила, что не собирается сидеть на диетах, чтобы избавиться от 10 лишних килограммов, оставшихся после третьих родов. Что касается ее сексуальных фото, то певица уверила, что будет продолжать носить глубокие декольте, даже если они кого-то раздражают:

Я не хочу прятать свою сексуальность. Не хочу не носить декольте, потому что это не стильно или кто то, что то подумает. Быть женственной и сексуальной это моя природа. У каждого она своя. А стереотипы, навязанные обществом это проблемы этого самого общества

Фото:instagram

По материалам: http://starandstar.ru/anna-sedokova-ne-kompleksuet-iz-za-lishnego-vesa.html