Анна Калашникова продолжает экспериментировать со своей внешностью

Недавно бывшая подруга Прохора Шаляпина в очередной раз обратилась к услугам пластических хирургов. 32-летняя Анна Калашникова решила увеличить свой бюст до четвертого размера. До этого она уже делала подобную операцию, однако осталась недовольна результатом.

В этот раз все прошло как по маслу, и Анна решила не останавливаться на достигнутом. Следующей на очереди будет липосакция бедер и ягодиц.

Кстати, нос и скулы Калашниковой ранее уже подвергались коррекции. Похоже, девушка решила сделать столь серьезную ставку на внешность после участия в программе «Давай поженимся». Тогда Роза Сябитова пообещала ей найти достойного жениха и выдать в этом году замуж. Калашникова давно признается, что ей не хватает крепкого мужского плеча, а сыну Даниилу любящего отца.

В недавнем разговоре с журналистами модель призналась, что мечтает о полноценной семье. Анна хотела бы встретить мужчину, который примет ее сына. Певица готова родить будущему мужу дочь и еще двух сыновей.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/anna-kalashnikova-prodolzhaet-eksperimentirovat-so-svoey-vneshnostyu.html