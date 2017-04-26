Анджелина Джоли собирается усыновить еще одного ребенка

Полгода тянется бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта. Известие о разводе Джолипиттов осенью прошлого года можно сравнить с информационной бомбой, взорвавшей просторы мировой сети. На протяжении нескольких недель поклонники пары не могли прийти в себя, обсуждая возможные причины такого решения.

Выдвигались самые разные версии, начиная от домашнего насилия и заканчивая изменами супругов. Джоли и Питт до сих пор остаются законными супругами, однако интерес к их разводу значительно упал.

Сегодня Анджелина Джоли вновь напомнила о себе. Еще во времена их брака с Питтом, ходили слухи, что мужчина всячески противится желанию Энджи усыновить еще одного ребенка. Поговаривали, что из-за этого у супругов нередко происходят ссоры. Питт считал, что их шестерым детям необходимо больше внимания, а если появится седьмой малыш, старшие недополучат родительской ласки и заботы.

Теперь Анджелине Джоли никто не помешает усыновить еще одного малыша. По информации инсайдеров, актриса сейчас находится в отношениях с британским миллионером, который занимается благотворительностью в Африке. Пара настолько серьезно настроена на совместное будущее, что уже сейчас планируют заняться усыновлением африканского ребенка.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/andzhelina-dzholi-sobiraetsya-usynovit-eshhe-odnogo-rebenka.html