Анджелина Джоли не при чем: Питт и Энистон расстались из-за других причин

Очень скоро должен выйти документальный кинофильм про отношения Бранджелины. Ходят слухи о том, что Джоли не стала причиной развода Питта с Энистон. Актриса Анджелина Джоли, которая раскритиковала политику Дональда Трампа о беженцах, не была причиной расставания Брэда Питта и Дженнифер Энистон.

Недавно появилась информация о том, что в скором времени выйдет документальное кино, которое будет посвящено отношениям одной из наиболее красивых пар Голливуда, прогнозировавшей ранее длительную и счастливую семейную жизнь. В данной кинокартине довольно многое должно проясниться и открыться.

Создатели этого кинофильма пытаются как могут скрыть основной сюжет картины и все секреты семьи Джоли-Питтов. Но кое-что все же уже удалось выяснить.

По некоторым слухам, Брэд Питт оставил Дженнифер Энистон не из-за того, что встретил Анджелину Джоли. Об чем передает информационный портал RadarOnline, со ссылкой на документалистов. Подчеркивается, что Питт покинул героиню сериала «Друзья», не потому, что начал встречаться с Анджелиной Джоли, как длительное время полагала общественность. Также источник заверяет, что из-за каких-то необдуманных действий Питта разрушился его последний союз. Но о чем конкретно идет речь, пока остается не понятным.

Вместе с Энистон Брэд жил в течении пяти лет, развелась пара после его сьемки в фильме «Мистер и миссис Смит», где партнершей Питта была Анджелина, которую посчитали разлучницей.

А сейчас журналист ДжоИнфо Анна Аш говорит, что звезда «Союзников» погряз в новом разводе, в результате которого ему надо будет платить приличные алименты, ведь в браке с Джоли у него 6 детей. Западные СМИ передают, что месячная сумма алиментов составляет порядка ста тысяч долл.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8087-andzhelina-dzholi-ne-pri-chem-pitt-i-eniston-rasstalis-iz-za-drugih-prichin.html