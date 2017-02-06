Андрей Франц. Учитесь, дурни! Эти хозяева мира могут приватизировать даже теорему Пифагора!

«Учитесь, сучьи дети, ибо близятся последние времена, когда это можно будет сделать относительно свободно!»

К чему это я?

Либеральная революция завершилась. И вовсе не поражением, как думают некоторые, глядя на вызванный ею грандиозный мировой экономический кризис. Как раз наоборот – она достигла всех целей, поставленных перед ней.

Достигнуто главное. 99% мировых активов, а вместе с ними и мировой власти вновь, как и прежде, принадлежат одному проценту населения, самим Богом и природой предназначенному к тому, чтобы править прочим стадом. О процентах можно спорить, но суть, я думаю, ясна.

Понятие среднего класса – где быстрее, где медленнее – уходит в прошлое. А вместе с ним и сама возможность жить автономной жизнью, по своей воле ставить себе цели и самостоятельно же их достигать. Смешно думать, что это лишь в России гайдаро-чубайсы раздели народ. Отнюдь, они стали лишь краешком мировых процессов, осуществляемых гайдаро-чубайсами совершенно другого масштаба.

Вновь, как и тысячелетия до этого, сами условия пропитания себя и своей семьи уходит из рук возомнивших себя «средним классом» людишек, сосредотачиваясь в руках «лучших людей». В руках тех, кто куда лучше распорядится свободой, благосостоянием и самой жизнью резко похудевшей биомассы.

Поистине забавно было наблюдать, как под лозунгами свободы уничтожались сами предпосылки к какой бы то ни было демократии. Ведь демократия – политический строй, возникающий между равными, самодостаточными людьми. Средний класс образца 60-70-х годов прошлого века был неплохой основой для демократии. Помянем его добрым словом…

До новоявленных либералов не дошла мысль Авраама Линкольна, согласно которой корень всех разногласий в обществе в том, что «волки и овцы по-разному понимают слово свобода». Развить ее он не успел, поскольку его вовремя убили. И вот к сегодняшнему дню волки мира сего сумели в полной мере воспользоваться плодами свободы, загнав овец в подобающее им стойло.

И теперь, когда «правильный» порядок в овчарне почти установлен, когда власть над настоящим вновь сосредоточилась в «правильных» руках, наступила пора подумать и о будущей власти.

Власть – штука многообразная, и много чего туда входит. Но внешним, «мирским» выражением власти является контроль над ключевым общественным активом. В обществе наступающего будущего таким активом является знание. Приватизация знания – такова ключевая задача, вплотную вставшая сегодня перед сильными мира сего. Владей знаниями, владей ими безраздельно и исключительно, и власть над всем остальными активами – заводами, банками, пашнями, женщинами, человеческими органами – сама упадет к твоим ногам.

– Но как это возможно?! – скажет мне недоверчивый читатель. Ведь знания принадлежат всему человечеству, как можно их приватизировать?

– Элементарно, – отвечу я. – Власть предержащая уже неоднократно умудрялись проделывать подобные фокусы!

Так, например, были времена, когда люди всерьез считали, что «земля ничья, она – Божья». У оседавших на плодородных землях Италии, Галлии и Испании германцев 4-5 столетия земля принадлежала общинам. Среднему классу, по-нашему. И царила там натуральная демократия. Любой королевский дружинник, вздумай он поселиться на общинной земле, мог это сделать с единодушного разрешения всех членов общины. И обязан был платить все подати и нести все тягла, положенные для членов общины.

А уже в 8-9 веках вся общинная земля принадлежала потомкам этого самого дружинника, общинники обрабатывали ее, платили подати и служили этим самым потомкам. И на весь этот фокус понадобилось всего-то 3-4 столетия. А ведь времена были темные, дикие. Сегодня-то поди побыстрее получится.

Как? Да как угодно!

Ну, в самом деле, если все знания принадлежат обществу, то что мешает какому-нибудь богатенькому буратине в тяжелые времена (а когда они были легкими!) выкупить у общества за хорошие деньги авторские права на какую-нибудь теорему Пифагора? И все! Любое ее изучение и уж тем более использование – только с разрешения владельца и за соответствующую плату.

Как проконтролировать? При поголовном чипировании и при доступе в Сеть лишь через индивидуальный чип – нет ничего легче, чем контроль за информационной деятельностью граждан. И все, приплыли! Получить образование сможет либо ребенок из очень богатой семьи, либо закабалившийся за учебу на всю жизнь вперед.

Вот я и говорю: «Учитесь, сучьи дети, ибо близятся последние времена, когда это можно будет сделать относительно свободно!»

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109989/17075/-