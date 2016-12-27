Андрей Франц. Осторожно! Инженеры человеческих мозгов!

Психолог – нынче модная профессия. Иных хлебом не корми – дай только кому-то постороннему поковыряться в их мозгах.

Но чем по-настоящему отличается Плохой психолог от Хорошего психолога?

Идеологию Плохого психолога очень хорошо сформулировал Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари – это я», – сказал он как-то о главной героине одноименного романа. Фактически здесь он раскрыл творческую лабораторию любого писателя. Вложить в главного героя свои чувства, свое мироощущение – на такой основе действует обычно творец художественных образов.

Но точно так же работает и Плохой психолог, вкладывая в пациента свои чувства, свое видение мира, свое мироощущение. «Жить надо вот так!» – говорит он, обобщая свои собственные представления о жизни. Те, которые лично ему – Плохому психологу – оказались подходящими по размеру, по характеру, по его личностным свойствам и качествам.

Фактически эффективно действующий Плохой психолог напяливает на пациента свою собственную личность и отпускает в мир: «Вот так и живи!» Нетрудно догадаться, что после этого его пациенты делятся на две неравные части.

Меньшая – это те, кто по своим личностным характеристикам схожи с тем психологом, и им его рекомендации подходят. Намного большая – те люди, которые по своему психотипу существенно отличаются от психолога и которым остается только быстренько забыть о тех сказках, которые он душевно им напел, и жить дальше как жили.

Совсем не так действует Хороший психолог. Мне он видится более всего похожим на ученого-энтомолога. Тщательно и с любовью разбирается он с миром невероятно многочисленных и крайне разнообразных букашек, выясняя о них все до тонкостей. В какой экологической нише каждая из них живет, чем питается, каковы ее враги, как она от них защищается, как нападает, каковы ее сильные стороны, каковы слабые…

Главное для Хорошего психолога – это понять пациента, выяснить, к какой разновидности букашек он относится. А уж далее можно начинать чистить образ мыслей и – самое главное – образ жизни данной особи, удаляя все ей несвойственное и направляя ее туда, где она может существовать наиболее органично для своей породы.

То есть Хороший психолог дает пациенту рекомендации, вытекающие исключительно из тех характеристик, которыми наделил данную букашку Творец. А вовсе не из своих представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. И очень возможно, что разным людям он даст диаметрально противоположные рекомендации. Если окажется, что это – принципиально друг на друга непохожие букашки.

Поэтому любой общий, пригодный для всех перечень советов, выложенный от имени психолога – это свидетельство его профнепригодности. Свидетельство того, что он – Плохой психолог. И держаться от него надо подальше.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109989/16289/-