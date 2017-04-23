Андрей Франц. О русской идее: России удавалось быть великой лишь на пути антикапитализма

Минут двадцать я прибирался на кухне и все это время слушал, изредка заглядывая на экран, «Россию 24». Реклама, новости, анонсы кино…

Какое-то непроходимое убожество! Тотальная вторичность, третичность и вообще – цепляние хвостов «мировой цивилизации» (она же – культура США). И содержание, и формы подачи – разной степени бездарности попытки сделать «как у них».

Быть экономической колонией мировых метрополий – плохо. Быть духовной и политической колонией – в сто раз хуже.

Однако попытки «самобытности», генерируемые поповскими бородами на экранах, колокольным звоном, кокошниками, медведями и прочей клюквой – еще более отвратительны. Это – вообще днище!

России удавалось быть великой и говорить собственное слово в мировой цивилизации лишь на путях системного антикапитализма. Духовный антикапитализм – об этом вся русская классика. Социальный и политический антикапитализм – об этом СССР.

И эта тема еще далеко не закрыта. Наоборот, системный антикапитализм и сегодня находится на острие цивилизационных поисков человечества. Вопрос мировой революции стоит еще более остро, чем столетие назад. Или человечество убьет капитализм, или капитализм убьет человечество. Вопрос стоит именно так и не иначе.

Лишь на этом пути можно сказать (и сделать) что-то действительно новое и общечеловечески значимое. Лишь здесь русские могут обрести свою идею, перестав быть папуасами, играющимися западными бусами и прочей бижутерией.

Ведь за прошедшие двадцать пять лет «русского капитализма» стало вполне понятно, что в подражании западным образцам ничего кроме третьестепенного дерьма русским не светит. И сколько еще можно его месить?!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109989/18279/-