Андрей Чернышов женился после 10 лет гражданского брака

Через десять лет наконец-то сдался и позволил связать себя узами законного брака заслуженный холостяк отечественного кинематографа актер Андрей Чернышов. Он официально расписался со своей подругой актрисой Марией Добржинской, с которой уже долгое время живет в гражданском браке.

Андрею, видимо, нравилось все это время поддерживать имидж свободного мужчины, но, похоже, терпению 32-летней Марии пришел конец. Долгожданную новость сообщила подруга Марии:

Маша только на прошлой неделе перед одной из репетиций поделилась с нами радостью, что они с любимым мужчиной наконец расписались и теперь официально муж и жена

Правда, на свою свадьбу влюбленные никого не пригласили, расписались тайно, однако стало известно, что они планируют венчание. Возможно, именно на это мероприятие они и соберут всех своих многочисленных друзей и родственников. Главное, найти теперь окошко в плотном графике артистов, ведь Андрей Чернышов стал невероятно популярен после участия в сериале «Маргарита Назарова», у актера теперь нет отбоя от интересных режиссерских предложений.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/andrey-chernyishov-zhenilsya-posle-10-let-grazhdanskogo-braka.html