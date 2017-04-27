Анатолий Шарий: Порошенко — беспросветный дурак

Речь Порошенко на 31-й годовщине Чернобыльской трагедии: Как два народа ликвидировали последствия Чернобыля.

Порошенко выступил как беспросветный дурак.

31 год назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Эта трагедия стала крупнейшей техногенной катастрофой XX века. Более 8 миллионов человек подверглись воздействию радиации, с загрязненных территорий эвакуировали сотни тысяч жителей.

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По материалам: https://news-front.info/2017/04/27/anatolij-sharij-poroshenko-besprosvetnyj-durak/