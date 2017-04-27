Украина 

Анатолий Шарий: Порошенко — беспросветный дурак

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Речь Порошенко на 31-й годовщине Чернобыльской трагедии: Как два народа ликвидировали последствия Чернобыля.

Порошенко выступил как беспросветный дурак.

31 год назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Эта трагедия стала крупнейшей техногенной катастрофой XX века. Более 8 миллионов человек подверглись воздействию радиации, с загрязненных территорий эвакуировали сотни тысяч жителей.

Метки по теме: Анатолий Шарий; Киев; новости Киева; новости Украины; Порошенко; Украина; украинский кризис

По материалам: https://news-front.info/2017/04/27/anatolij-sharij-poroshenko-besprosvetnyj-durak/

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