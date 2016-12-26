Анатолий Шарий: Киевляне скорбят о трагически погибших россиянах

Киевляне несут цветы к посольству РФ в воскресенье, выражая соболезнования народу России в связи с авиакатастрофой в Сочи.

«Она была человеком без национальности (о докторе Лизе – ред.)», — Небанальные банальности из-под посольства в Киеве.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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По материалам: http://news-front.info/2016/12/25/anatolij-sharij-kievlyane-skorbyat-o-tragicheski-pogibshix-rossiyanax/