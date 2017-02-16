Анастасия Заворотнюк может стать банкротом

Актриса Анастасия Заворотнюк в скором времени может оказаться банкротом. Она задолжала одному из столичных банков около 30 миллионов рублей. Представители финансовой организации обратились в суд, и в скором времени этот вопрос будет вынесен на рассмотрение.

Несмотря на то что Заворотнюк довольно много и успешно снимается в кино, она до сих пор не в состоянии решить свои финансовые проблемы. Началось все с того, что в 2009 году Анастасия с мужем Петром Чернышовым задумали построить на набережной Ялты каток. Однако украинский олигарх Евгений Червоненко воспротивился этой идее, и проект был закрыт. Затраты на это безнадежное мероприятие составили тогда около 100 тысяч долларов только строителям. Плюс еще экологи наложили на актрису штраф в размере 40 тысяч за ущерб, нанесенный природе Ялты. Видимо, актриса так и не смогла до сих пор выправить свою финансовую ситуацию.

Побывав на Новый год в гостях у Деда Мороза, Заворотнюк подержалась за посох и загадала волшебнику желание. Посмотрим, сможет ли волшебный Дед помочь «прекрасной няне».

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/anastasiya-zavorotnyuk-mozhet-stat-bankrotom.html