Анархия на Украине: политический беспредел в Конотопе

Мэр Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин лично сорвал собрание сторонников движения «Украинский выбор — Право народа», лидером которого является экс-глава Администрации президента Виктор Медведчук.

Собрание проходило в ресторанно-гостиничном комплексе «Делюкс». Явившись на собрание, мэр выгнал сторонников движения из здания и дал им десять минут на то, чтобы уехать из города.

Во время скандала городской голова громко кричал и обвинял участников собрания в сепаратизме. В ходе конфликта произошла небольшая потасовка.

В свою очередь в «Украинском выборе» назвали действия Семенихина дебошем и призвали своих сторонников в Конотопе дать действиям мэра-свободовца жесткую оценку.

Метки по теме: анархия на Украине; Артем Семенихин; Виктор Медведчук; Конотоп; новости Контопа; новости Украины; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/04/27/anarhiya-na-ukraine-politicheskij-bespredel-v-konotope/