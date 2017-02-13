В прессе много публикаций по поводу событий февраля 1917 года с переносом на юбилейный 2017 год. Что только там не обсуждается от восстания до гражданской войны. «Трется» уже все это давно. Ищу грубые аналогии. Ну, вместо царя, кто-то требует свержения ВВП. Еще? Либеральная «революция» приводит к власти свою «противоположность»? Некоторые говорят, мол, еще не «октябрь». Экономика? Тут наступает некий ступор. Как, мол, можно сравнивать «старое» с «новым»? Разве, что по показателям, которые были популярны в 90-х в связи с деградацией экономики. Но самое главное — упускается.

А главное — ради чего задумано было это все? Революция «буржуазная» со свержением царя, изменением конституционного строя? Круг чиновников и «магнатов» того времени был очень похож на то «сращивание», которое мы наблюдаем и сейчас. Коррупция зашкаливала. Раздел экономического пространства сулил огромные барыши, но для раздела требовалось убрать монарха. А строители новой экономической «Вавилонской башни» надеялись закрепить своё детище новой прогрессивной конституцией, по сути своей — «олигархической».

Это самое главное. Ведь закрепление неумеренного капитализма на века с новым крепостным правом для него, ничего хорошего не сулило для России. А план по заходу иностранных компаний в Россию были бы наверняка реализован более масштабно, так как Россия к тому времени набрала долгов и была истощена войной. И тот, кто сделал капиталы на войне и крови, тот должен был быть «благодетелем»?

По известным причинам этому не суждено было сбыться. Попытка повторно «закрепить» для России разлагающийся тип «либеральной экономики» с её коррупционной «ёмкостью», может послужить необратимым процессам деградации самого государства. Не это ли урок для повторения в 2017 году? История посылает предупреждения. Сначала первый кризис, затем второй, третий. И каждый кризис все серьезнее.

Но обмануть историю еще никому не удавалось. Разве только самих себя. Да и сколько тот или иной вороватый олигарх или чиновник заберет миллиардов на тот свет в конце своей жизни?

И, если, когда-нибудь будет 4-й кризис, то, скорее всего, он будет похлеще 3-х вместе взятых, так как причины будут все те же, что и с 90-х.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110126/17176/-