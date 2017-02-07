«Ан-Нусра» создала коалицию исламистов-радикалов против группировок, участвовавших в переговорах в Астане

Террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» создала новую коалицию для борьбы с группировками, представители которых приняли участие в переговорах в Астане. Об этом заявил посол России в Дамаске Александр Кинщак.

«После состоявшейся в столице Казахстана 23—24 января встречи делегаций правительства Сирии и вооружённой оппозиции террористы из „Ан-Нусры“* сколотили новую коалицию из наиболее радикальных джихадистов и начали масштабные боевые действия против тех своих бывших „братьев по оружию“, представители которых участвовали в упомянутом астанинском мероприятии», — заявил дипломат.

В Астане 23—24 января проходили переговоры по урегулированию сирийского кризиса. В ходе встречи Россия представила проект Конституции Сирии, разработанный с учётом мнений Дамаска, оппозиции и стран региона.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка