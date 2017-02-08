Американский журналист высмеял украинских политиков, отправившихся на прием к Трампу

Украинские политики ездили на молитвенный завтрак к президенту США Дональду Трампу, чтобы помолиться ему.

Так в эфире российского «Первого канала» пошутил американский журналист Майкл Бом.

«Вы спрашивали, зачем украинские политики ездили на молитвенный завтрак к Трампу? Они ездили молиться.

Молить Трампа, чтобы Евросоюз отменил визовый режим. Потому что мы знаем: Европа — это марионетка США. А может, молиться на безвизовый режим с Америкой», — сказал Бом.

Он также согласился с тезисом о том, что Украина не нужна Западу.

«Украина была бы нужна Западу, если бы не было России. Украина не нужна Трампу, потому что ему нужна Россия. В этом выборе Украина проигрывает», — сказал Бом.

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