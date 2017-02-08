Россия 

Американский журналист высмеял украинских политиков, отправившихся на прием к Трампу

0 коментариев
Американский журналист высмеял украинских политиков, отправившихся на прием к Трампу | Русская весна

Украинские политики ездили на молитвенный завтрак к президенту США Дональду Трампу, чтобы помолиться ему.

Так в эфире российского «Первого канала» пошутил американский журналист Майкл Бом.

«Вы спрашивали, зачем украинские политики ездили на молитвенный завтрак к Трампу? Они ездили молиться.

Молить Трампа, чтобы Евросоюз отменил визовый режим. Потому что мы знаем: Европа — это марионетка США. А может, молиться на безвизовый режим с Америкой», — сказал Бом.

Он также согласился с тезисом о том, что Украина не нужна Западу.

«Украина была бы нужна Западу, если бы не было России. Украина не нужна Трампу, потому что ему нужна Россия. В этом выборе Украина проигрывает»,  — сказал Бом.

Читайте также: Караулила у туалета — о встрече Тимошенко с Трампом

ПолитНавигатор

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486502364

Другие новости:

Самые ужасные тайны ЦИВИЛИЗАЦИИ

0
t0q8d7_1484510883

Кадры боев: «Аллигаторы» Ка-52 и «Ночные охотники» Ми-28 охотятся на ИГИЛ под Пальмирой (ВИДЕО)

0
yb55jn_1471168563

Американская пловчиха Кинг передумала насчет извинений перед Ефимовой

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *