Американский спутник-шпион пролетел над базой ВМФ над Балтикой и Донбассом

Американский спутник-шпион пролетел над базой ВМФ России на Балтике, а также над территориями Луганской и Донецкой областей. Об этом, как сообщает «Интерфакс», свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих космические объекты на орбите Земли.

Отмечается, что это был спутник радиолокационной разведки США типа «Топаз». Над главной базой Балтийского флота России он пролетел дважды. В ходе очередного витка он прошел и над Донбассом.

Ранее стало известно, что накануне американский самолет с бортовым номером 62−4138 и позывным SHAM75, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в ходе кругового 7-часового перелета до Таллина и обратно осуществлял радиотехническую разведку вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.