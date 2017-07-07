Американский «совок» — мир перевернулся

Мир перевернулся, господа присяжные заседатели, пишет «Журналистская правда».

Почти всё высокотехнологичное производство плавно перетекло из США в Китай, и теперь Вашингтон воюет за то, чтобы захватить хотя бы немного рынка углеводородов и экспортировать в страны Европы газ и уголь. США превратились в страну-бензоколонку!

Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц ещё лет восемь назад с горечью констатировал в одной из статей, что «США производят только пиво и шлюх». Утрировал, конечно, но не слишком сильно. Ещё в США умеют непревзойдённо создавать финансовые пирамиды и надувать пузыри.

А теперь Соединённые Штаты воюют за рынки сбыта газа (между прочим, дорогого и низкокачественного) и угля. Страна-бензоколонка, фу!

Однако сейчас в российских подъездах чистота (по крайней мере в тех, которые я видел), а вот все американские СМИ наперебой орут о том, что во всех американских бедах виноваты Путин и российские хакеры.

В том числе истерят о «российском вмешательстве в американские выборы». Путин гадит на задних дворах и в бассейнах Соединённых Штатов, разоряет Чикаго и бьёт стёкла в Детройте.

В позднесоветское время в СССР запрещали слушать радио «Свобода» и «Голос Америки», а сейчас наоборот, в Конгрессе США обсуждают запрет «Russia Today» и «Sputnik». United Sovok of America, а товарищ Трамп сейчас устроит им перестройку и гласность.

Нам долго рассказывали, что СССР надорвался на гонке вооружений. Но сегодня именно США тратят сотни миллиардов долларов на различные нелетающие, не плавающие и не стреляющие «вундервафли». И при этом уже не в состоянии производить и ремонтировать свои перехваленные, но устаревшие «Абрамсы».

Я уже молчу про программу «звёздных войн», на которую США теперь реально тратят огромные средства (а выхлоп, если что, будет микроскопический).

Ну и у американцев есть свой аналог Остапа Бендера — Илон Маск, занимающийся рисованием «потёмкинских деревень» вместо реальных технологических прорывов.

А, да, чуть не забыл: новый президент США Дональд Трамп постоянно говорит о протекционизме и заградительных пошлинах. А это нарушение правил ВТО и признак неконкурентоспособности американских товаров.

У США огромный дефицит торгового баланса с ЕС. У США огромный дефицит торгового баланса с Китаем и Юго-Восточной Азией в целом. Американские товары неконкурентоспособны, и вытесняются даже с внутреннего рынка Соединённых Штатов.

Всё, что либеральная пропаганда десятилетиями рассказывала про СССР и Россию, оказалось правдой для самих США. Штатам срочно нужны perestroika и glasnost.

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Александр Роджерс