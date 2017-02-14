Россия 

Американский пловец Фелпс принимал противоэпилептические таблетки, — хакеры Fancy Bears

0 коментариев
Американский пловец Фелпс принимал противоэпилептические таблетки, — хакеры Fancy Bears | Русская весна

Хакерская группировка Fancy Bears предоставила RT документы, из которых стало известно, что принимал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс во время соревнований.

Во время Arena Pro Swim Series в апреле 2016 года Фелпс указал в анкете для сдачи допинг-пробы, что принимал накануне три таблетки габапентина. Это противоэпилептическое лекарство, использующееся для лечения эпилепсии, а также нейропатической боли.

Читайте также: Российская пловчиха Ефимова напомнила американцам о пойманном на марихуане Фелпсе

Габапентин не входит в список запрещённых препаратов Всемирного антидопингового агентства.

Ранее Fancy Bears раскрыли переписку Международного олимпийского комитета с Ричардом Маклареном о российских официальных лицах.

Американский пловец Фелпс принимал противоэпилептические таблетки, — хакеры Fancy Bears | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487072775

Другие новости:

7bwo6n_1474221603

У угрожавшего взрывом на избирательном участке в Москве не было бомбы

0
tr4tbk_1461936243

Банк России оставил ставку на уровне 11%

0
gxn9d5_1481180405

Бойцы из Чечни будут охранять авиабазу «Хмеймим» (ВИДЕО)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *