Американский пловец Фелпс принимал противоэпилептические таблетки, — хакеры Fancy Bears
Хакерская группировка Fancy Bears предоставила RT документы, из которых стало известно, что принимал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс во время соревнований.
Во время Arena Pro Swim Series в апреле 2016 года Фелпс указал в анкете для сдачи допинг-пробы, что принимал накануне три таблетки габапентина. Это противоэпилептическое лекарство, использующееся для лечения эпилепсии, а также нейропатической боли.
Читайте также: Российская пловчиха Ефимова напомнила американцам о пойманном на марихуане Фелпсе
Габапентин не входит в список запрещённых препаратов Всемирного антидопингового агентства.
Ранее Fancy Bears раскрыли переписку Международного олимпийского комитета с Ричардом Маклареном о российских официальных лицах.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1487072775