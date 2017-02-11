Американский офицер поставил российскую армию в пример США

Состоящий на действительной службе капитан морской пехоты США Джошуа Уодделл в статье для специализированного издания Marine Corps Gazette раскритиковал оборонную политику американских властей и заявил, что российские вооруженные силы действуют более эффективно при меньшем бюджете.

По его мнению, Пентагон одержим огромными расходами на оборону и передовыми технологиями, но упускает из виду другие параметры.

В результате итоги недавних военных кампаний получают неверную оценку.

«Пришло время нам, офицерам, принять тот факт, что мы проиграли войны в Ираке и Афганистане. <…> Мы не смогли преобразовать тактическую победу в оперативный и стратегический успех», — пишет военнослужащий.

США считают свою армию сильнейшей в мире лишь на основании гигантских затрат на оборону, в то время как большой бюджет не гарантирует военных успехов, отмечается в статье.

Дорогостоящий танк M1A1 можно поразить снарядом за 20 долларов, а многомиллиардный авианосец — потопить залпом ракет, указывает Уодделл.

Он предлагает сравнить итоги американских операций с результатами, которых добиваются другие страны. В частности, Россия выделяет на все вооруженные силы вдвое меньше, чем получают одни только ВМС США. Тем не менее, она сумела поставить Вашингтон «в неловкое положение» в Сирии.

«И это та российская армия, которую, по оценкам корпорации RAND, будет невозможно остановить на начальном этапе конфликта на Балтике, даже всеми силами НАТО, которые там находятся», — добавляет Уодделл.

Он приходит к выводу, что американские вооруженные силы могли бы действовать более эффективно и при скромном бюджете. Уодделл призывает реформировать систему закупок вооружений, провести аудит для выявления лишних расходов и привлекать на службу прежде всего высококвалифицированные кадры.

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