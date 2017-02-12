Американский эсминец USS Porter покинул акваторию Черного моря

11 февраля американский ракетный эсминец USS Porter покинул акваторию Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба шестого флота ВМС США, базирующегося в итальянском Неаполе.

В сообщении сказано, что оснащенный управляемыми ракетными системами эскадренный миноносец класса «Арли Берк» вышел из акватории Черного моря «после проведения операции по обеспечению безопасности в море, совместных мероприятий с союзниками и партнерами, а также участия в международных учениях „Морской щит“ (Sea Shield) — 2017».

«Операции Porter в Черном море демонстрируют приверженность США коллективной безопасности союзников по НАТО в регионе», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало EADaily, эсминец вошел в Черное море 2 февраля. Напомним, что военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в этих водах не более 21 суток, согласно положениям конвенции Монтрё 1936 года.