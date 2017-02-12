Американский эсминец Porter покинул Черное море (ВИДЕО)

Эсминец USS Porter покинул акваторию Черного моря 11 февраля, сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США.

Судно находилось в Черном море со 2 февраля. Как утверждается, эсминец провел «операции по обеспечению безопасности» и участвовал в международных учениях «Морской щит-2017» (Sea Shield 2017).

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Учения официально проходили с 1 по 11 февраля. Изначально планировалось провести их в восточной части Черного моря, ближе к российским берегам, однако по факту маневры состоялись в западной части.

В них участвовали около 2,8 тысячи военнослужащих из Румынии, Греции, Болгарии, Турции, Испании, США, Канады и Украины. Предполагалось, что в маневрах будут задействованы 16 боевых кораблей и 10 самолетов, но корабль ВМС Греции на учения не прибыл.