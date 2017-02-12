Украина 

Американский эсминец Porter покинул Черное море (ВИДЕО)

0 коментариев
Американский эсминец Porter покинул Черное море (ВИДЕО) | Русская весна

Эсминец USS Porter покинул акваторию Черного моря 11 февраля, сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США.

Судно находилось в Черном море со 2 февраля. Как утверждается, эсминец провел «операции по обеспечению безопасности» и участвовал в международных учениях «Морской щит-2017» (Sea Shield 2017).

Читайте также: Эсминец ВМС США вошел в Черное море (+ВИДЕО, ФОТО)

Учения официально проходили с 1 по 11 февраля. Изначально планировалось провести их в восточной части Черного моря, ближе к российским берегам, однако по факту маневры состоялись в западной части.

В них участвовали около 2,8 тысячи военнослужащих из Румынии, Греции, Болгарии, Турции, Испании, США, Канады и Украины. Предполагалось, что в маневрах будут задействованы 16 боевых кораблей и 10 самолетов, но корабль ВМС Греции на учения не прибыл.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486902236

Другие новости:

Порошенко за два года разрушил суверенитет, экономику страны и свои перспективы

0
awszsi_1476007205

Украинская ЖД «переходит на евростандарт», не меняя советских поездов (+ФОТО)

0
wwae3o_1473696483

В Мариуполе дети нашли гранатомет (ФОТО, ВИДЕО)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *