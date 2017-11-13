Американские СМИ: урожай пшеницы в России угрожает фермерам США

Газета The Wall Street Journal пишет, что фермеры США могут пострадать из-за богатого урожая в России в этом году.

По мнению экспертов, американские фермеры проигрывают своему старому сопернику, так как Россия уже собрала в этом сезоне не менее 83 млн тонн пшеницы.

Это подчеркивает возрождение России как сельскохозяйственной сверхдержавы, и это может быть проблемой для Америки, где местные фермы собрали меньше, чем когда-либо.

В результате хорошего урожая в РФ, стоимость бушеля пшеницы на бирже в Чикаго упала до $4,19, а это на 25% меньше середины лета.

Инвестиции в аграрный сектор и ослабление рубля сделали Россию в настоящий момент основным экспортером пшеницы.

Сейчас на США приходится только 15% от общего объема мирового экспорта пшеницы, в 70-х годах прошлого века эта доля составляла до 50%.

Всего в этом сезоне американские фермеры получат вдвое меньше пшеницы, чем российские. Также стоит отметить, что в США неблагоприятные погодные условия привели к падению урожайности, тогда как в РФ этот показатель вырос на 70% за 5 лет.

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