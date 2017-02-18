Американские СМИ нашли на референдуме в Нидерландах «фейковых украинцев»

Газета The New York Times опубликовала статью об «украинской команде» голландского депутата Гарри ван Боммеля, которая якобы повлияла на итоги референдума в Нидерландах по вопросу об ассоциации с Украиной.

Сам Гарри ван Боммель, партия которого выступала против соглашения с Киевом, заявил, что не проверял паспорта своих помощников. «Если они поддерживают нашу политическую платформу, мы им рады», — сказал он.

Политик также отметил, что благодаря им удалось показать, что «не все украинцы выступают за (соглашение с ЕС — ред.)».

Как утверждает газета, «наиболее активные члены команды» были выходцами из России либо из «отколовшихся» от Украины русскоязычных регионов. Во время публичных акций и в СМИ они призывали голландцев отказаться от соглашения с нынешними властями Украины — «кровожадными клептократами», — в чем NYT усматривает «следование линии Кремля».

По замечанию издания, «неясно, руководила ли Россия украинской командой», однако европейская политическая элита якобы «обеспокоена» возможным вмешательством Москвы.

Газета не называет ни количество таких активистов, ни фактов, подтверждающих их роль в референдуме. В числе «фейковых украинцев» упоминаются живущий в Нидерландах политолог Владимир Корнилов, выходец из Восточной Украины, и некий эмигрант из Москвы Никита Ананьев.

Владимир Корнилов прокомментировал статью NYT на своей странице в Facebook. По его словам, автор материала «расстроился», когда во время интервью узнал, что у Корнилова нет российского паспорта.

«Не вписывался данный факт в редакционное задание! Но это никак не помешало ему состряпать FakeNews-story», — написал политолог.

Он указал также на поправку в тексте, которую внесла редакция NYT. Изначально в статье утверждалось, что «фейковые украинцы» родом из русскоязычных областей Украины, позднее же было добавлено, что это области «отделившиеся» (breakaway). «Судя по этой поправке, NYT уже признала независимость данных отколовшихся регионов», — отметил Корнилов.

В апреле 2016 года жители Нидерландов на референдуме высказались против соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В декабре лидеры ЕС уточнили договор, отказавшись предоставлять Украине статус кандидата на вступление в ЕС, гарантии безопасности и обязательства по финансовой помощи. Ожидается, что это позволит Нидерландам ратифицировать соглашение, которое остальные страны-члены ЕС уже подписали.

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