Американские сенаторы хотят заблокировать отмену санкций против России
Группа американских сенаторов предложит законопроект, который ограничит возможности Дональда Трампа по снятию или смягчению санкций против России.
Согласно законопроекту, перед снятием санкций Белый дом должен будет представить сенаторам отчет, в котором будут указаны причины для отмены санкций. При этом у конгресса будет 120 дней для того, чтобы проголосовать против отмены ограничений.
То есть сенаторы хотят отобрать у Трампа возможность в одностороннем порядке отменить санкции одним указом.
Учитывая антироссийскую риторику многих сенаторов, в том числе республиканцев, законопроект имеет шансы на прохождение, хотя на это также потребуется дополнительное время.
Ранее администрация Барака Обама обвинила РФ в кибератаках на систему выборов, и с этой позицией многие политики США были согласны.
С другой стороны, команда Трампа изначально была против таких формулировок, считая все это «попыткой делегитимизации» итогов выборов. Также глава ФБР Джеймс Коми опроверг выводы некоторых спецслужб США о хакерских атаках со стороны России.
Американские политики, судя по всему, уверены в намерениях Трампа постепенно смягчать санкции в отношении России или отменить их, поэтому стараются максимально осложнить эту задачу.
США, ЕС и ряд других стран ввели санкции в 2014 г. после возвращения Крыма в состав России. Россия в ответ ввела продуктовое эмбарго. После этого санкции неоднократно расширялись и продлевались.
По материалам: http://rusvesna.su/economy/1486533704