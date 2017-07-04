Американские нефтяные компании испугались новых санкций против России
Exxon Mobil и другие крупные нефтяные компании озабочены законопроектом о новых санкциях против России со стороны США.
Они опасаются, что ужесточение санкций приведет к остановке нефтегазовых проектов с участием российских компаний по всему миру. Об этом пишет Wall Street Journal.
Речь идет о законопроекте, который Сенат одобрил еще 15 июня, но пока он не прошел рассмотрение палаты представителей конгресса и не был подписан Дональдом Трампом.
Против законопроекта выступили Exxon и Chevron, а также представители других промышленных отраслей США, включая General Electric. Наблюдатели отмечают, что мнение крупных компаний может повлиять на принятие законопроекта и значительно осложнить его.
Особенно сильно лоббисты этих компаний переживают относительно запрета на сотрудничество с российскими гражданами или компаниями, подпадающими под действие санкций, по всему миру, а также из-за необходимости раскрывать информацию, которая сейчас носит характер «закрытой».
Некоторые американские аналитики уже заявили, что подобный законопроект нанесет ущерб интересам США, а вот для России он может быть выгоден.
Exxon рискует как минимум двумя проектами, где «Роснефть» имеет доли: один из проектов находится в Пермском бассейне в Нью-Мехико, то есть на территории США, другой – в канадской провинции Альберта. В Exxon отмечают, что не придерживаются какой-либо позиции относительно санкции, но представили данные о возможном ущербе для конкурентоспособности американских компаний по сравнению с компаниями из других стран.
Очевидно, что без российского участия ряд проектов не удастся реализовать или это будет дороже. Достаточно необычная ситуация, так как американские законодатели хотели ударить по российскому бизнесу.
По материалам: http://rusvesna.su/economy/1499145218