Американские нефтяные компании испугались новых санкций против России

Exxon Mobil и другие крупные нефтяные компании озабочены законопроектом о новых санкциях против России со стороны США.

Они опасаются, что ужесточение санкций приведет к остановке нефтегазовых проектов с участием российских компаний по всему миру. Об этом пишет Wall Street Journal.

Речь идет о законопроекте, который Сенат одобрил еще 15 июня, но пока он не прошел рассмотрение палаты представителей конгресса и не был подписан Дональдом Трампом.

Против законопроекта выступили Exxon и Chevron, а также представители других промышленных отраслей США, включая General Electric. Наблюдатели отмечают, что мнение крупных компаний может повлиять на принятие законопроекта и значительно осложнить его.

Особенно сильно лоббисты этих компаний переживают относительно запрета на сотрудничество с российскими гражданами или компаниями, подпадающими под действие санкций, по всему миру, а также из-за необходимости раскрывать информацию, которая сейчас носит характер «закрытой».

Некоторые американские аналитики уже заявили, что подобный законопроект нанесет ущерб интересам США, а вот для России он может быть выгоден.

Exxon рискует как минимум двумя проектами, где «Роснефть» имеет доли: один из проектов находится в Пермском бассейне в Нью-Мехико, то есть на территории США, другой – в канадской провинции Альберта. В Exxon отмечают, что не придерживаются какой-либо позиции относительно санкции, но представили данные о возможном ущербе для конкурентоспособности американских компаний по сравнению с компаниями из других стран.

Очевидно, что без российского участия ряд проектов не удастся реализовать или это будет дороже. Достаточно необычная ситуация, так как американские законодатели хотели ударить по российскому бизнесу.