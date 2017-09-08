Американская статистика и ураганы подталкивают вверх цены на нефть

Цены на нефть 8 сентября растут на фоне данных о замедлении работы американских НПЗ в районе Мексиканского залива после урагана «Харви». По данным на 11.45 мск, баррель Brent стоит $ 54,56. С предыдущей сессии цены увеличились на 0,13%.

«Нефтяные цены закончили торги четверга на уровне, хотя в пике дня цены поднимались до уровня $ 54,67 за баррель, повторив максимум от 25 мая (день последнего заседания ОПЕК+). Пока данный рубеж остался непокоренным», — говорит ведущий аналитик ГК ТелеТрейд Анастасия Игнатенко.

Данные от Минэнерго США свидетельствует о повышении запасов нефти на 4,58 млн баррелей. Между тем запасы бензина, согласно официальным данным, за неделю сократились на 3,199 млн баррелей и дистиллятов — на 1,396 млн баррелей соответственно. «Цифры почти совпали с ожиданиями рынка и не изменили существующей картины, оставляя шансы на дальнейшее укрепление котировок нефти марки Brent до зоны $ 56,60−58 за баррель, — отмечает аналитик. — Сейчас всё внимание биржевиков захвачено развитием тропического шторма „Ирма“, который движется в направлении Флориды».

На фоне приближения урагана Ирма к американскому побережью, нефть марки Brent поднялась в район $ 54,8 за баррель, продолжает тему старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Аналитик не исключает продолжения позитивной динамики на рынке энергоносителей, и попытку нефти марки Brent подняться выше $ 55.