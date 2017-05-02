Американская система THAAD в Южной Корее полностью готова к работе

Американская система ПРО THAAD, предназначенная для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели, развернута в Южной Корее и готова к перехвату ракет. Об этом, как передает РИА Новости, заявил представитель военного контингента США в Южной Корее Роб Мэннинг.

«Силы США в Корее подтверждают, что система THAAD развернута и способна перехватывать ракеты Северной Кореи и защищать Южную Корею», — сказал он.

Ранее, как уже сообщало EADaily, президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея должна заплатить $ 1 млрд за развертывание на ее территории американской системы ПРО. Кроме того, США пересмотрят соглашение о свободной торговле с Сеулом.

В ответ советник по внешней политике президента Южной Кореи, профессор Сеульского университета Ким Ки Чжун сказал, что «даже если мы купим THAAD, управлять системой будут Соединенные Штаты, этот вариант невозможен».

Система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.