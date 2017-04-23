Россия 

Американец воткнул нож в глаз таджику в петербургском хостеле

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Американец воткнул нож в глаз таджику в петербургском хостеле | Русская весна

Вечером 20 апреля в одном из петербургских хостелов на Казанской улице гражданин США вступил в конфликт с гражданином Таджикистана.

Завязалась драка, в ходе которой 27-летний американец ударил 32-летнего таджика ножом в глаз.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, а американца задержали правоохранители.

Как рассказал задержанный полицейским, в Петербург он приехал 2 апреля с целью устроиться на работу и остаться жить в России.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492898897

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