Американцы хозяйничают по полной, — эксперт об инструкторах США в Донбассе

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс американских военных инструкторов.

Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американские инструкторы работали в регионе и раньше, просто сейчас происходит ротация.

Министерство обороны Донецкой народной республики заявило о прибытии в зону конфликта в Донбассе американских военных инструкторов.

«По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой АТО, военных инструкторов из США», — сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил, что одна из целей приезда инструкторов из США — проверка готовности частей ВСУ к ведению боевых действий.

Вашингтон оказывает военную помощь Киеву, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не «летального вооружения». Кроме того, американские инструкторы проводят обучение украинских солдат.

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В марте во время визита в Соединенные Штаты глава МИД Украины Павел Климкин заявил о высокой эффективности частей, подготовленных специалистами из США, и просил сенат продолжить такую поддержку в будущем.

Позже командующий американскими силами в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что США должны усилить армию Украины для противостояния ополченцам Донбасса.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что американские инструкторы работали в регионе и раньше, просто сейчас происходит ротация.

«Американские инструкторы оттуда и не вылезали с самого начала, задрав ноги, сидели в СБУ. Более того, когда им стали поставлять нелетальное оружие — системы связи и т. д. — американцы обучали военных ВСУ, которые были на донецком фронте. Там же они обучали и тактике военных действий военнослужащих, там же была поставленная иностранная военная техника.

То есть американские инструкторы там работали. Я думаю, сейчас, возможно, просто произошло ротация, таким челночным способом они изучают театр военных действий и подсказывают генштабу Украины, как действовать в данном регионе», — сказал Виктор Баранец.

Он считает, что присутствие военных США в Донбассе говорит о прямом вмешательстве американцев в конфликт.

«Это показывает большой интерес американской военщины к данному региону. И можно говорить, что американские военнослужащие становятся одними из действующих лиц в данном конфликте. Они же уже подвезли и беспилотники, которые барражируют в районе соприкосновения в Донбассе. В общем, американские военные там хозяйничают по полной.

Их представители засели в Минобороны, в генштабе, в СБУ, и вообще во всех силовых структурах Украины присутствуют либо американские военные, либо американские спецслужбы. Это говорит о глубине вовлеченности американских военных в этот конфликт. Другого вывода и не сделать. Я считаю, что это так», — заключил Виктор Баранец.

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