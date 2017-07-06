Америка пытается изучить влияние санкций на российские регионы

Сотрудники посольства США пытаются понять, как санкции Запада повлияли на экономику и общественное мнение.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что сотрудники посольства активно посещают российские регионы.

«Обращает на себя внимание и повышенная активность сотрудников посольства, генконсульства США в РФ, которые активно посещают российские регионы… За последние годы стал очевиден очень однобокий фокус проводимых ими встреч – их интересуют не столько перспективы развития двусторонних связей, сколько влияние западных санкций на экономическую и социальную ситуацию в российских регионах», — рассказала Захарова.

Представитель МИД также добавила, что дипломаты интересуются уровнем доверия населения к местным властям, а также степенью влияния оппозиции.

Кроме того, они стараются выяснить сложности во взаимоотношениях между субъектами и федеральным центром.

Захарова подчеркнула, что именно американских дипломатов неоднократно замечали на протестных митингах.

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