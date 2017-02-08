Алеся Кафельникова снялась в кино

Дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова уже давно и достаточно громко заявила о себе в модельном бизнесе. Но, видимо, амбициозной девушке этого показалось мало, и она решила попробовать свои силы в кинематографе. Ее дебютом в кино стала роль в фильме Анастасии Венковой «В кругу своих».

Алеся уже выложила в своем Инстаграм несколько фотографий со съемочной площадки, которые невероятно заинтересовали подписчиков. Хотя сюжет и неизвестен, однако, судя по снимкам, сделанным в постели, речь пойдет о личных взаимоотношениях молодой пары.

Алесю не удивишь откровенными съемками, она достаточно часто, несмотря на свой юный возраст, принимает участие в эротических фотосессиях. Смелые эксперименты Кафельниковой-младшей, видимо, нисколько не смущают ее бойфренда, 20-летнего рэпера Глеба Голубина, более известного как Pharaoh. Парочка недавно была замечена на премьере фильма «Иллюзия любви», где они откровенно демонстрировали свои чувства на публику, неустанно целуясь и обнимаясь.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/alesya-kafelnikova-snyalas-v-kino.html