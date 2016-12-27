Алена Водонаева: телеведущая показала пафосную новогоднюю ёлку

Одной из самых известных участниц проекта «Дом 2» является Алена Водонаева. Когда её присутствие в скандальном шоу завершилось, она не стала менее заметной личностью. Наоборот, с каждым годом её популярность росла. Завершив свое участие в скандальном проекте, она начала сделала карьеру модели. Это во многом поспособствовало тому, что она стала часто появляться на телевидении. В настоящий момент эта девушка является известной телеведущей. Армия поклонников у Водонаевой довольно большая. Фанаты следят за её жизнью при помощи профиля модели в социальной сети Instagram. В этом сервисе девушка имеет популярный аккаунт. На своей страничке она публикует свои фотографии, а также рассказывает о последних событиях, которые случились в её жизни. Накануне телеведущая порадовала своих поклонников очередным снимком.

Всем прекрасно известно о том, что пройдет еще несколько дней и наступит Новый 2017 год. Естественно, каждый человек готовиться к этому празднику и украшает дом, создавая в нём праздничную новогоднюю атмосферу. Звезды шоу-бизнеса не отстают от рядовых граждан нашей страны. Они украшают интерьер по-новогоднему, а кроме этого устанавливают в гостиной главный атрибут этого великого праздника – ёлку. Алена Водонаева не стала затягивать с этим и уже установила лесную красавицу в своей квартире, а также потратила время на её украшение.

Накануне она опубликовала пост, в котором выложила фотографию с украшенной ёлкой в своем доме. На снимке запечатлена роскошная елка, которая украшена довольно эффектно. Поклонники положительно отреагировали на этот фотоснимок и оставили комментарии под фотографией. Многие сделали вывод о том, что у девушки шикарное жилище и ёлка прекрасно смотрится в её доме. Другие отметили сказочный вид лесной красавицы. Некоторые подписчики написали, что Алена эффектно украсила свою елку и интерьер в её доме дом теперь выглядит уютно и совсем по-праздничному.

Большинство фанатов отметили, что ёлка у Водонаевой довольно шикарная. Поклонники в комментариях тоже поздравили телеведущую с наступающим Новым годом, а также пожелали покоя и большого счастья. Немало фанатов в комментариях удивились, какая красивая елка у Водонаевой. Отдельные персоны в комментариях написали, что ёлка у экс-участницы «Дом 2» крутая. Некоторые личности отметили, что ёлка у Алены на пафосе, что их не удивило, поскольку они считают, что такой вариант украшения лесной красавицы вполне в духе Алены. Один из фанатов оценил ёлку на девять баллов по десятибалльной шкале. Некоторые фанаты написали, что ёлка у телеведущей обалденная. Отдельные подписчики профиля модели отметили, что благодаря эффектно украшенной лесной красавице в доме стало заметно уютно и появилась волшебная атмосфера.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7960-alena-vodonaeva-televeduschaya-pokazala-pafosnuyu-novogodnyuyu-elku.html