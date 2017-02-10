Алена Водонаева продемонстрировала новый бюст…в автомобиле

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева не так давно совершила очередной визит в клинику пластической хирургии. В этот она решила уменьшить свой выдающийся бюст с пятого до третьего размера. Все подробности хирургической операции Водонаева подробно описала в соцсетях.

Свое решение телезвезда мотивировала тем, что ее большая от природы грудь стала приносить своей обладательнице слишком много неудобств. Тут, конечно, Алена слукавила. Преданные фанаты, внимательно наблюдающие за жизненными перипетиями своей любимицы, прекрасно помнят, как выглядела раньше ее натуральная грудь…

Ну да ладно, речь сейчас не об этом, а о скандальном видео, которое Водонаева опубликовала в своем Инстаграм. Ролик снят на видеорегистратор в салоне автомобиля, а сама Алена поет и пританцовывает за рулем, задрав свитер и обнажив свой новый бюст. Похоже, звезда не стала дожидаться пляжного сезона и решила продемонстрировать поклонникам свои новые волнующие формы таким нестандартным образом. Однако фанаты не оценили это «забавное» с точки зрения звезды видео и забросали ее страницу негативными комментариями:

Мне казалось, вы серьезнее. Очень неожиданно увидеть такое видео Крайне разочарована Не ожидала от вас

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/alena-vodonaeva-prodemonstrirovala-novyiy-byust-v-avtomobile.html