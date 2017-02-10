Алексей Журавко: Украина готовит массированное наступление на Донбасс

Экс-депутат Верховной рады Украины, постоянный эксперт News Front Алексей Журавко в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский. Алексей Журавко перед эфиром сообщил, что Херсоне пропал общественный деятель, вступивший в конфликт с мэром. Кирилл Стремоусов, который заставил мэра Херсона выйти из кабинета и навести порядок в городе, был вызван в полицию и после чего больше не вышел на связь с друзьями. У Кирилла трое детей. Жена очень напугана. В полиции сообщили что не задерживали его. Вызывали, но после беседы отпустили.

«Сегодня, когда у власти стоят преступники, общественности тяжело защищать свои права. По сути, что сделал Кирилл, заставил мэра города честно выполнять сою работу. Да, возникла небольшая потасовка, и то из-за того, что мэр просто по началу игнорировал активистов. Вражеский режим пытается всеми силами запугать недовольных и возмущенных граждан. Все, кто мешает им воровать будут и дальше пропадать без вести. По отдельности, по одному невозможно противостоять фашистам у власти. Народ должен понять, что нужно объединятся. Вместе мы сможем сломать хребет этой нацисткой власти», — написал Журавко на своей странице в социальной сети.

«В Херсоне люди не хотят идти на войну. ВСУшники, по большому счету, в панике. Но есть заградотряды вроде «Азова», «Айдара» и других радикальных группировок (запрещены в РФ – ред.). Вообще все говорят, что готовится массированное наступление на Донбасс», — сказал Алексей Журавко в беседе с News Front.

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По материалам: http://news-front.info/2017/02/10/aleksej-zhuravko-ukraina-gotovit-massirovannoe-nastuplenie-na-donbass/