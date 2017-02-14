Алексей Журавко о конфликте между ВСУ и крымско-татарским батальоном «Аскер»

Экс-депутат Верховной рады Украины, постоянный эксперт News Front Алексей Журавко в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Решением этого вопроса (конфликта между ВСУ и «Аскером» — ред.) занимался непосредственно Рефат Чубаров. Эту информацию я получил из министерства обороны и министерства полиции, назовем так. За этим стоит Антон Геращенко, который решал вопрос, как дело спустить на тормозах», — сказал Журавко.

«После переговоров администрации Президента, чуть позже я назову фамилию с кем решался этот вопрос за определенные средства, была дана команда в срочном порядке спустить все на тормозах», — добавил он.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

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По материалам: https://news-front.info/2017/02/14/aleksej-zhuravko-o-konflikte-mezhdu-vsu-i-krymsko-tatarskim-batalonom-asker/