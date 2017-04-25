Алексей Журавко: «Доблестная» СБУ превратилась в концлагерь

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Сегодня на Украине все возможно, и вы абсолютно правы. Давайте будем говорить, что наше доблестное СБУ превратилось в настоящее гетто, концлагерь, а судебная система так настроена, что любого политика можно посадить в тюрьму», — заявил он.

«Мы подготавливаем все необходимые документы даже на английском для обращения во все инстанции о беспределе правоохранительных органов и судебной системы. Будем стучаться во все двери», — дополнил Алексей Журавко.