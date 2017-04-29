Алексей Улюкаев похвастался отличным здоровьем

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в получении взятки, рассказал корреспонденту РЕН-ТВ во время утренней пробежки в парке, что состояние его здоровья «отличное». Телеканал опубликовал видеозапись разговора с экс-министром.

«Отличное», — ответил бывший министр телеканалу на вопрос о его здоровье.

​Комментируя информацию о его плохом самочувствии, он добавил: «Не дождутся!»

На другие вопросы журналиста, в том числе об аресте и уголовном расследовании, которое ведется в отношении бывшего главы ведомства, Улюкаев отвечать не стал.

Ранее, 12 апреля, Басманный суд Москвы на три месяца продлил домашний арест бывшему министру, а также разрешил ему два часа прогулок в день. Улюкаев настаивал на более мягкой мере пресечения. Как отмечает «РИА Новости», обвиняемый пожаловался на то, что страдает атеросклерозом, гипертонией и другими заболеваниями, связанными с сосудистой системой. Следствие учло данные положительные характеристики Улюкаеву, наличие у него семьи и состояние здоровья, заявил на заседании следователь Роман Нестеров. Так, СКР разрешил обвиняемому посещать лечебно-реабилитационный центр, менять ему меру пресечения для этого не понадобилось.

Напомним, что Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года в офисе «Роснефти» во время получения взятки в размере $ 2 млн (более 130 млн руб.) По данным следствия, эти деньги предназначались министру за выдачу Минэкономразвитием положительного заключения, которое в конечной счете позволило «Роснефти» приобрести пакет акций «Башнефти». Сам Улюкаев свою вину не признает.​ После задержания президент Владимир Путин подписал указ об увольнении его с должности в связи с утратой доверия.