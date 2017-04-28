Шоу-бизнес 

Алексей Панин отсудил дочь у бывшей жены

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Почти восемь лет длилась ожесточенная битва за дочь Аню между Алексеем Паниным и его бывшей женой Юлией Юдинцевой. После расставания пары суд принял решение оставить девочку матери и обязал актера выплачивать алименты. Но скандальный артист отказался отдавать дочь бывшей супруге.

Лишь через некоторое время Юлии удалось забрать малышку и вывезти ее в Питер. Разгневанный Панин тут же последовал за ней и попытался вернуть ребенка. Чтобы усмирить разбушевавшегося папашу, Юлии пришлось обратиться в полицию.

В течение следующих лет маленькая Нюша несколько раз переходила из рук в руки, как охотничий трофей. Жизнь Юдинцевой превратилась в сплошной ад, бывший супруг подстерегал ее на улице, осаждал двери квартиры и угрожал жестокой расправой. Юлия неоднократно обращалась к правоохранителям и журналистам, однако Панин не унимался.

И вот на днях стало известно, что суд удовлетворил требования актера и отдал ему дочь. Этой радостной новостью Алексей поделился в своем Инстаграм:

10 лет Ада закончились! Сегодня суд вынес решение о том, с кем должна жить моя дочка! Я победил! Нюся со мной! Все закончилось!

Фото: instagram

Алексей ПанинЮлия Юдинцева

По материалам: http://starandstar.ru/aleksej-panin-otsudil-doch-u-byvshej-zheny.html

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