Украина 

Алексей Мартынов: Украинская власть имеет террористическое сознание

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  Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«У нас всех болит душа за людей на Донбассе, мы переживаем, ведь продолжается война, гибнут дети. Те, кто называют себя украинской властью, демонстрируют и подтверждают перед всем миром свою террористическую сущность. Они имеют террористическое сознание, то есть являются террористами. Думают, что все можно разрушить, всех убить, ни с кем не нужно разговаривать», — сказал Алексей Мартынов.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Метки по теме: Алексей Мартынов; Война на Донбассе; политическая аналитика; программа На самом деле; Сергей Веселовский; смотреть последний выпуск На самом деле; Украина

По материалам: http://news-front.info/2017/02/10/aleksej-martynov-ukrainskaya-vlast-imeet-terroristicheskoe-soznanie/

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