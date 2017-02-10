Алексей Мартынов: Украинская власть имеет террористическое сознание

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«У нас всех болит душа за людей на Донбассе, мы переживаем, ведь продолжается война, гибнут дети. Те, кто называют себя украинской властью, демонстрируют и подтверждают перед всем миром свою террористическую сущность. Они имеют террористическое сознание, то есть являются террористами. Думают, что все можно разрушить, всех убить, ни с кем не нужно разговаривать», — сказал Алексей Мартынов.