Александра Маршалла записали во «враги Украины»

Российский певец Александр Маршал попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Известно, что на сайте он значится под своим настоящим именем Александр Миньков. Причиной послужило «незаконное пересечение государственной границы Украины» и «открытое оправдание российской агрессии».

Также на сайте можно прочесть высказывания Маршала о Крыме, сообщает РИА Новости.

Сайт «Миротворец» стал известен после своих публикаций, в которых раскрывались личные данные «изменников Родины». Сюда вошли журналисты, которые работали на территории ДНР и ЛНР и ополченцев.

Ранее на сайте появились данные певицы-инвалида Юлии Самойловой, которая должна была представить нашу страну на «Евровидении-2017» в Киеве.

На сайте размещена личная информация многих российских звезд, таких как, например, Стаса Пьеха, Михаила Шуфутинского, Ирины Аллегровой, путешественника Федора Конюхова.

Известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков одобрительно высказывался об этом ресурсе, называя «неадекватным воем» аргументы критиков, называвших незаконными сбор и публикацию личных данных граждан.