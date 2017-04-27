Александр Жилин: Во время «Евровидения» в Киеве может произойти взрыв
Военный эксперт Александр Жилин в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Что касается того, что может произойти в Киеве во время проведения «Евровидения», то это не предположение и даже не анализ каких-то событий. Это информация, которую я получил от людей, имеющих отношение к СБУ, у которых есть еще здравый смысл и какая-то совесть. Они не хотят быть в этой кровавой мясорубке», — сказал Александр Жилин.
«Человек добирался не очень просто. Когда мы встретились, он мне рассказал, что первый подрыв миссии ОБСЕ – это первое мероприятие в цепи запланированных событий. Финалом должен стать взрыв в прямом эфире во время выступлений артистов на «Евровидении», — добавил собеседник агентства.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
Метки по теме: Александр Жилин; евровидение-2017; Киев; новости Украины; политическая аналитика; программа На самом деле; СБУ; Сергей Веселовский; смотреть последний выпуск На самом деле; Украина; украинский кризис
По материалам: https://news-front.info/2017/04/27/aleksandr-zhilin-vo-vremya-evrovideniya-v-kieve-mozhet-proizojti-vzryv/