Александр Жилин: Во время «Евровидения» в Киеве может произойти взрыв

Военный эксперт Александр Жилин в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Что касается того, что может произойти в Киеве во время проведения «Евровидения», то это не предположение и даже не анализ каких-то событий. Это информация, которую я получил от людей, имеющих отношение к СБУ, у которых есть еще здравый смысл и какая-то совесть. Они не хотят быть в этой кровавой мясорубке», — сказал Александр Жилин.

«Человек добирался не очень просто. Когда мы встретились, он мне рассказал, что первый подрыв миссии ОБСЕ – это первое мероприятие в цепи запланированных событий. Финалом должен стать взрыв в прямом эфире во время выступлений артистов на «Евровидении», — добавил собеседник агентства.