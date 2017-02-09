Украина 

Александр Скубченко: Никакая Европа Украине не светит

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  Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Люди, которые выходили на Майдан, уже начинают понимать, что они выходили как бы за Европу, а закончили «москалякой на гиляку» и так далее. Как написала в своем блоге одна наш культурный деятель, о том, как нужно правильно отвечать на вопросы, и о том, что нужно уже, наконец, открыть глаза, что на Украине тоталитарная власть, при которой нацисты ходят с гордо поднятой головой. Никакая Европа Украине не светит», — сказал Александр Скубченко.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

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По материалам: http://news-front.info/2017/02/09/aleksandr-skubchenko-nikakaya-evropa-ukraine-ne-svetit/

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