Александр Скубченко: Никакая Европа Украине не светит

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Люди, которые выходили на Майдан, уже начинают понимать, что они выходили как бы за Европу, а закончили «москалякой на гиляку» и так далее. Как написала в своем блоге одна наш культурный деятель, о том, как нужно правильно отвечать на вопросы, и о том, что нужно уже, наконец, открыть глаза, что на Украине тоталитарная власть, при которой нацисты ходят с гордо поднятой головой. Никакая Европа Украине не светит», — сказал Александр Скубченко.