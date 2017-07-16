Александр Русин. Тупик демократии: кто ужинает страну, тот ее и танцует

Демократия в России зашла в такой же тупик, что и либерализм: все, что можно было получить от нее, мы уже получили, и никакой другой демократии в России не будет.

Вы хотели выбирать одного из двух и более прохвостов раз в несколько лет? Выбирайте!

Или хотели выбирать прекрасных принцев?

Ну, тогда вперед, выдвигайте своего прекрасного принца на пост президента, губернатора или мэра. Кого вы хотели? Стрелкова? Навального? Болдырева? Выдвигайте!

Только не обижайтесь, если ваш кандидат не наберет на выборах больше 1% голосов. Потому что телевизор все равно будет рекламировать не вашего кандидата, а своего. И мозги большинства избирателей прочно забиты тезисами вроде «есть Путин – есть Россия», «главнокомандующего на переправе не меняют» и так далее.

Это и есть демократия.

Власть не обязана раскручивать ваших кандидатов – она раскручивает своих. И телеканалы раскручивают того, кто отвечает интересам их владельцев.

Кого будут раскручивать телеканалы Минобороны, Газпром-медиа, государственные Вести и Первый? Правильно – Путина. А если Путин не пойдет на выборы, будут раскручивать его преемника. Но не вашего кандидата – это точно.

Попробуйте потягаться с десятком федеральных каналов; можете даже собственный телеканал создать, это не запрещено. Всего-то надо сотню миллионов на оборудование, регистрацию, персонал, раскрутку… Хотя проще, наверное, выкупить эфирное время на существующем канале – на каком-нибудь Рен-ТВ, где-нибудь между тайнами Прокопенко и тайнами Чапман.

Но и тогда выше 5% на выборах президента вам все равно не прыгнуть. Потому что Путина раскручивают уже 17 лет, по два сюжета в каждом выпуске новостей, больше 10 000 появлений на экране за все годы. И вы это уже ничем не перебьете.

А какую демократию вы еще хотели получить? Хотели, чтобы телеканалы работали в ваших интересах и продвигали ваших кандидатов? С какой стати? Они действуют в полном соответствии с законами рынка и капитализма – того самого рынка и того самого капитализма, который вы так любите, если любите демократию. Как говорится, получите – распишитесь.

Вот вам демократия, вот вам рыночная экономика. Вот вам частные СМИ, наиболее крупные из которых находятся в руках крупного капитала и действуют в интересах крупного капитала, а значит, показывают то, что выгодно крупному капиталу, а не вам. В том числе и президентом делают того, кого поддерживает крупный капитал.

Так уж получилось, что сырьевые корпорации и финансовые группы в России консолидировались вокруг одной партии и одного человека.

Если бы они разделились на две или три команды и продвигали каждый своего президента и партию, тогда побеждал бы один из двух или трех и существовала бы какая-то интрига. Но суть от этого все равно не изменилась бы, потому что все равно побеждал бы кандидат от крупного капитала, а не ваш прекрасный принц.

И не говорите, что вам стало бы легче, если бы между Путиным, Медведевым и Жириновским была реальная конкуренция на каждых выборах и один из них побеждал бы остальных с перевесом в 5%, а не в 30…

И так не только в России.

В США то же самое – за последние сто лет побеждают только две крупные партии – республиканцы и демократы, Единая Америка и Демократическая Америка. Ни один независимый кандидат в США за последние сто лет даже не приблизился к победе. По-моему даже 5% никто из независимых не набирал.

Во Франции победил системный Макрон, продолжатель дела Оланда, как бы плохо рядовые французы к нему ни относились. Марин Ле Пен победить не смогла, хотя она не с улицы в политику пришла, а представляет довольно известную партию.

В Германии много лет пост канцлера занимает Меркель, представитель немецкого аналога Единой России.

Так почему кто-то думает, что в России получится по-другому? Что российские телеканалы будут продвигать «народников», выдвиженцев снизу, ваших прекрасных принцев?

Вы получили ровно такую же демократию, как в США и ЕС. Другой демократии при рыночной экономике и капитализме не будет.

То есть новые кандидаты могут быть, вы можете даже своего кандидата выдвинуть и собрать ему требуемый миллион подписей – пожалуйста. Только ваш кандидат все равно не победит.

При капитализме и рыночной экономике у кого больше денег – у тех и крупнейшие СМИ, а у кого СМИ – те и определяют победителя на выборах. И действовать сообща – их право.

90% ресурсов в России контролирует 1% населения. Вот этот 1% населения по существу и выбирает президента и партию власти. Остальные просто участвуют в ритуале выборов.

А вы как хотели? Чтобы власть в стране формировал народ, который в общей сложности контролирует едва ли 10% ресурсов? Да так не бывает!

Власть формирует тот, кто контролирует ресурс. Это закон природы – любая система вращается вокруг центра масс, а в данном случае центр массы находится в сфере контроля сырьевой элиты и чиновников.

И хоть разбейтесь – никакие ваши кандидаты, какими бы прекрасными они ни были, никогда не победят. А если вы будете слишком усердно продвигать своих прекрасных принцев – хозяева ресурсов и страны придумают на них компромат или купят те газеты и каналы, через которые вы продвигаете своих избранников. И все.

Вы и так получили слишком широкий выбор – американцы выбирают из двух партий и двух кандидатов в президенты, а вы сразу из десяти, причем сразу четыре партии проходят в парламент – ЕР, ЛДПР, КПРФ и СР!

Вы и так выбираете из Путина, Жириновского, Зюганова и Миронова – куда вам еще больше кандидатов?

Надоели одни и те же? Да на вас не угодишь!

Если вы представляли демократию какой-то другой, при которой на выборах побеждают ваши кандидаты, которые представляют ваши интересы – вы просто ничего не знали про демократию, не разобрались в ее устройстве с самого начала и нафантазировали себе много лишнего.

Другая демократия может появиться, если в России изменится экономическая модель и распределение ресурсов. Если экономика превратится из сырьевой в какую-то другую, собственность будет распределена более равномерно, будут национализированы сырьевые корпорации и телеканалы. Хотя основной закон демократии «кто контролирует СМИ – тот и определяет победителя» все равно будет действовать, и результат вам скорее всего опять не понравится.

Но поскольку власть не собирается менять экономическую модель, проводить деприватизацию и национализировать телеканалы – об изменениях можно даже не рассуждать.

Возник замкнутый круг – чтобы изменить систему, нужно получить власть, а чтобы получить власть, нужно изменить систему.

И демократическими методами отобрать власть у тех, кто контролирует телеканалы и владеет крупным капиталом – невозможно.

Все, демократический тупик, и демократического выхода из него нет. И никогда не будет.

Поменять власть в ходе демократических выборов нельзя, можно поменять только отдельные лица, да и то лишь в пределах допуска, полученного от той же самой власти.

Вам не нравится такая демократия?

Значит, вам нужна вообще не демократия, а что-то другое. Или как минимум другая экономика – не рыночная, не капиталистическая и уж точно не сырьевая.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110401/19486/-