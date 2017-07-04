Александр Русин. Понтоэкономика – откуда есть пошла и к чему нас привела…

Страсть ко всяческим понтам у российской власти, элиты, экономики и определенной части народа возникла не сегодня и не вчера. Она возникла много лет назад, просто в наше время достигла высшей точки, когда весь доступный ресурс, который можно во что-то вложить – вкладывается в понты и ни во что другое. Олимпиады, чемпионаты, понтовые технопарки и т.д. Уровнем пониже – яхты, коттеджи дворцового типа и всяческие шубохранилища. Еще пониже уровнем – понтовые тачки.

Ярчайший пример понтовложений – чемпионат по футболу, стоимость проведения которого уже достигла 600 миллиардов рублей и скорее всего еще вырастет. Эта сумма превышает бюджет Академии наук то ли за последние 10, то ли за все 17 лет. Получается, что посмотреть на собственном стадионе, как сборная Германии или Бразилии очередной раз становится чемпионом мира, нашей власти важнее, чем заниматься наукой. При этом наша сборная в лучшем случае выйдет из группы, а может быть, и не выйдет…

Впрочем не будем углубляться в примеры современных понтовложений. Лучше попробуем понять, когда же эта бодяга началась и откуда берет начало пристрастие российской власти и элиты отдавать предпочтение понтам в ущерб делу.

Ведь кто составляет современную российскую элиту? Это пацаны из 80-х и 90-х, чьи вкусы и пристрастия формировались под воздействием моды и фильмов тех времен. И если вспомнить, что было модно в 80-е и 90-е, как вела себя тогда элита, какие фильмы тогда крутили – станет понятно, почему у нас сегодня такая понтующаяся элита и власть.

Давайте вспомним, что считалось «понтовым» в те времена. В 80-е годы возникла устойчивая мода на импортные товары – джинсы, жвачку, мафоны, видики и прочее. Это все стало считаться крутым. А продукты отечественного производства стали восприниматься как отстой, их обладатели считались людьми несовременными, плохо обеспеченными, отсталыми.

Вот оттуда и возник «Дима айфон», который преклоняется перед импортной электроникой и построил Сколково, пытаясь скопировать западные технопарки, где по его мнению все это изобретается. И не один Дмитрий Анатольевич такой, ему подобных во власти много. Все они считают российскую продукцию, за исключением военной техники и, может быть, вертолетов, отстоем по определению – а значит, поддерживать и развивать остатки советской промышленности незачем. Лучше покупать готовую импортную технику, передовую и прогрессивную, как они начали это делать еще в 80-х.

Так оказалась добита отечественная электроника и производство бытовой техники – их просто отправили на свалку. Потому что импортная электроника – это по определению круто и понтово. А что электроника – это не только видики и мафоны, но и приборостроение, которое в СССР было не самым плохим – пацаны не думали, ведь они в 80-е не покупали приборы, они покупали мафоны. И их отцы покупали мафоны. И друзья.

Электроника должна быть импортной и крутой, последней модели, чтобы другие пацаны обзавидовались. Просто в 80-е было круто иметь двухкассетный мафон и японский видик, а сейчас – айфон и айпад последней модели. Вот они это все и имеют. А производить электронику – не круто…

Точно так же получилось с легкой промышленностью. В 80-е было круто иметь джинсы, импортную обувь. Отечественная продукция не считалась крутой. Сегодня пацаны, которые в 80-е покупали джинсы, выросли и покупают уже вещи подороже, но опять же импортные. А заниматься производством в России не видят смысла, потому что это не круто. Выросли с такой мыслью – и от нее уже не могут отделаться. Да и не хотят. А зачем? Деньги-то есть, можно готовое купить, зачем париться с производством своего?

Время от времени они пытаются что-то произвести, но в основном на словах, в виде пожеланий другим, чтобы кто-то что-то начал в России производить, а они бы посмотрели. А чтобы самим заняться развитием производства – нет, это не круто. Круто покупать импортное.

То же самое касается автомобилей. Только иномарки получили распространение чуть позже импортных мафонов, уже в 90-е, однако мода на них возникла еще в 80-е, просто импортных автомобилей в стране тогда было мало.

Про то, что автопром легковыми автомобилями не заканчивается и советская продукция не всегда уступала западной – пацаны особенно не задумывались. Просто иметь Мерседес было круче, чем Волгу или тем более ВАЗ. Значит, нужно покупать Мерседес или БМВ. Или лексус.

Так оказалась похерена большая часть автопрома, который составлял довольно большую часть машиностроения и загружал заказами многие предприятия. Причем наряду с АЗЛК оказались закрыты и тракторные заводы. А зачем? Трактора – это же не круто.

Российская власть и элита, капитаны экономики вышли не из тех, кто производил в прошлом что-то свое и хотел бы производить лучше, больше. А из тех, кто выросли на джинсах, жвачках, мафонах, видиках, на фарцовке, кто никогда ничего не строил, а только покупал, причем покупал по принципу «чтобы другие пацаны обзавидовались».

И родители этих пацанов никогда ничего не производили, потому что были или барыгами или партноменклатурой. А их дети росли на всем готовом, причем на самом модном, крутом, импортном.

Ведь откуда у пацанов в 80-е были импортные мафоны и видики, а в 90-е мерседесы и лексусы? Обеспеченные родители – партийные функционеры или подпольные миллионеры, кооператоры – покупали своим детям все готовое.

Так и выросло у нас поколение понтующихся потребителей, иждивенцев и паразитов, которые сами ничего не производили, зато привыкли, что все можно купить. И свои примитивные представления о том, что импортный мафон круче отечественного и проще купить импортный, чем произвести свой, они распространяют сейчас на большинство товаров и отраслей. Включая те, которые в СССР были вполне конкурентоспособными.

Да и хорошие магнитофоны при желании можно было производить и их тоже производили – было такое предприятие Вега, выпускало очень приличные проигрыватели и неплохие магнитофоны. И его можно было развивать. И многие другие предприятия тоже.

Но пацаны, которые выросли на всем готовом, с мыслью о том, что импортное – это заведомо круто, а отечественное – это заведомо отстой – не представляют, как можно что-то производить лучше, чем за рубежом. Тем более у них нет представления, как это делать на практике, потому что ни они сами, ни их родители ничего не производили, только покупали.

Так и возникли наши элита и власть, составленные из убежденных иждивенцев, поклоняющихся всему западному и не способных ничего производить.

А поскольку деньги они в своей молодости привыкли не зарабатывать, а получать от своих обеспеченных родителей, то и продолжают брать их так, как к этому привыкли. Только теперь не из карманов родителей, а из бюджета, рассматривая Россию как одного большого родителя, который существует только для того, чтобы обеспечивать их хотелки.

Понты современной элиты – это просто продолжение и развитие понтов 80-х и 90-х. Разница лишь в том, что уровнем пониже понтуются тачками и айфонами, а уровнем повыше – яхтами и коттеджами дворцового типа. А на самом высоком уровне, где понтоваться тачками не очень солидно – понтуются чемпионатами, олимпиадами, понтовыми технопарками для понтовой науки и понтовыми выступлениями на международных форумах.

Действительно, не может же президент ядерной державы понтоваться перед другими президентами тачкой или яхтой – это несолидно, коллеги по G20 не поймут. Не комильфо на таком уровне тачкой хвастаться.

Вот Олимпиада – это совсем другое дело, этим можно и в большой двадцатке и в большой семерке козырнуть! И чемпионатом можно похвастать, даже если сборная из группы не выйдет. Можно сказать, что зато провели чемпионат на высоком уровне, справились со сложной организационной задачей.

И космодромом можно похвастать – ведь среди коллег по G20 не у всех есть космодромы. И цифровой экономикой – сказать, что мы тоже строим экономику нового поколения. Правда в других странах эта экономика строится на производственной базе с развитым машиностроением, электроникой, а российские деятели взялись строить цифровую экономику на аграрно-сырьевой базе, можно сказать «в воздухе». Да и строить они ее на самом деле не будут, их цифровая экономика будет построена исключительно на словах, как до этого была построена инновационная. Но звучит понтово.

Вот такая получилась эволюция понтов.

Кстати если говорить о спорте и коттеджах дворцового типа, то необходимо упомянуть Ельцина, который внес довольно значительный вклад в формирование «понтовых традиций».

Что сделал Ельцин, въехав в Кремль? Начал делать шикарный ремонт, чтобы кремлевский дворец стал всем дворцам дворец, чтобы сиял золотом и удивлял гостей роскошью отделки. И новоявленная элита начала брать пример.

И еще Ельцин начал поигрывать в теннис, что с одной стороны способствовало развитию данного вида спорта, и это хорошо, но одновременно с этим возникла традиция спортивной показухи на высшем уровне. И на развитие спорта стала тратиться меньшая часть средств, а большая часть – на всякую разную видимость, сверхдорогие стадионы и шоу…

А если посмотреть чуть глубже в историю, то понты 80-х берут начало в 70-х, особенно на уровне элиты. Именно тогда у партэлиты вошло в моду строительство особняков, обкомовских дач, обставленных лучшей мебелью и лучшей техникой. Причем мода эта шла с самого верха, от первых секретарей обкомов, министров и членов ЦК.

А моду коллекционировать автомобили и награды, причем незаслуженные – заложил еще Брежнев. Правда, поклонники Брежнева говорят, что он был элементарно болен и на него цепляли этим самые награды против его желания. Но что-то не очень верится, чтобы Брежнев был настолько болен и ничего не мог поделать с этим. Просто ему нравился этот ритуал, нравились понты.

И автомобили Брежнев начал коллекционировать, будучи не таким уж старым.

Но даже если предположить, что Брежнев оказался под влиянием своего окружения, это все равно означает, что партийная верхушка в СССР разложилась еще в 70-е годы. Не один Брежнев, а все его окружение, которое награждало генсека и держало на высшем государственном посту больного человека, падкого на значки и машинки в гараже.

Именно советская партэлита в 70-е годы начала понтоваться, строить особняки, награждать друг друга и заниматься пустой болтовней, все больше предпочитая эту болтовню реальным делам.

И общество начало подражать разложившейся партэлите и разлагаться вслед за ней. Оттуда и пошло соревнование, у кого круче мафон, видик, джинсы или хотя бы вкладыш от жвачки. Соревноваться стали не делами, а понтами – необеспеченной роскошью, нетрудовыми достижениями, напускным имиджем, показным величием.

Оттуда и пошли российские понты – от разложившейся партэлиты 70-х.

А вот почему она разложилась – это уже более сложный, но одновременно с этим и более важный вопрос.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110401/19342/-