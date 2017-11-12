Александр Русин. Новый срок Путина: и хочется, и колется…

Путин очередной раз уклонился от ответа на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок. На вопрос журналиста «Когда уже наконец? Мы уже устали ждать» – президент ответил: «Время придет, поговорим на эту тему».

Обратите внимание на слово «поговорим» – оно означает, что предстоит не односложный ответ вроде «да» или «нет», а именно разговор – вероятно, с пространными объяснениями принятого решения.

А поскольку президент намекает именно на разговор, можно предположить, что ответ будет не совсем ожидаемым. Потому что ожидаемое многими выдвижение Путина на очередной срок особенных объяснений не предполагает – именно в силу его ожидаемости.

Если Путин пойдет на выборы – тогда что вообще объяснять? Все и так ясно – по многочисленным просьбам, следуя пожеланиями общественности и так далее и тому подобное. Схема хорошо отработана и вряд ли даст сбой.

Что же тогда мешает Путину прямо сейчас, когда его сторонники уже заждались, дать ответ о своем решении или хотя бы намекнуть, что оно будет именно таким, которое ожидает большинство?

К чему эти уклончивые «придет время – поговорим»?

А вот к чему. С выдвижением Путина на новый срок все далеко не так просто, как кажется на первый взгляд.

То есть принять решение об участии в выборах Путин может – это вне всяких сомнений. И победить на выборах для Кремля тоже не проблема. Достаточно собрать хотя бы 35-40% реальных голосов (а опросы показывают, что за Путина готовы реально голосовать почти 50%) – и при добавке в 20% от «волшебников ЦИК» победа будет достигнута уже в первом туре.

Победить на выборах Путину может помешать разве что метеорит. Причем попадание должно быть прямым, иначе эффект будет строго противоположным и число сторонников у президента, выжившего после неудачного покушения из космоса только возрастет.

Однако победа на выборах – это едва ли не самое простое, что предстоит Путину в случае решения пойти на новый срок. После победы начнутся сплошные проблемы.

Вот небольшой список того, с чем столкнется Путин на очередном сроке:

1. Новые санкции. В феврале истекут 180 дней, которые американские сенаторы отвели для выявления коррупционных связей между российскими чиновниками и бизнесом. Все эти связи, конечно же, давно выявлены и охватывают абсолютное большинство российских корпораций. Ни одно крупное состояние участников российского рейтинга Форбс не было создано без использования коррупционных схем. Поэтому накладывать санкции можно будет на всех подряд. И рассчитывать на доброту американских сенаторов, которые махнут рукой и скажут, что погорячились – довольно наивно.

Путину, чтобы выпутаться из этой ситуации, надо будет отдать американцам что-нибудь такое, чего отдавать уже никак нельзя, потому что ни один Киселев не сможет обрисовать это как очередную победу. В общем, проблема практически не имеет удовлетворительных решений, позволяющих сохранить рейтинг (а значит и власть) на очередные 6 лет.

2. Трамп, который оказался совсем не наш. Расчет на потепление отношений после победы Трампа не сработал. И самому Трампу это потепление после победы уже не нужно. Трампу теперь, наоборот, выгоднее дистанцироваться от России вообще и от Путина в частности для доказательства своей невинности. Потому что если Трамп этого не докажет, то и сам может не досидеть до конца срока. Но даже если он досидит до конца, его срок закончится гораздо раньше, чем следующий срок Путина – в 2020 году. И что потом? Следующий президент США точно не будет другом Путина. Поэтому перспективы туманные с преобладанием темных тонов.

3. Минские соглашения. Теоретически конфликт в Донбассе может оставаться в текущем состоянии довольно долго. Но это только теоретически. На практике терпение людей не безгранично, и еще на шесть лет его вряд ли хватит. Весной 2018-го исполнится 4 года войны, а это уже очень много. И выборы президента Украины не за горами, чем они будут сопровождаться, кто победит и к чему это приведет – тоже вопрос. Все это может обернуться для Кремля большими проблемами и репутационными потерями (читай падением рейтинга со всеми вытекающими).

4. Сирия. Военная операция подошла к логическому концу – министерство обороны отчиталось о взятии последнего опорного пункта террористов, Путин заявил о завершении «боевой работы». В общем дело идет к тому, что операцию скоро свернут. Во всяком случае растянуть ее еще на 6 лет никак не получится. Год-другой еще может продолжаться какая-то зачистка и разминирование, но точно не шесть лет. А это значит, что занимать телезрителей картинками с бомбометанием по сирийской пустыне больше нельзя. Отвлекать общество от других проблем, хвастаясь успехами на поприще борьбы с терроризмом в Сирии – еще шесть лет не выйдет. И что делать?

Может и так получиться, что Сирию все равно порвут на части и возникнет вопрос, а зачем вся эта операция была нужна? И много других вопросов может возникнуть, а такой хорошей картинки для новостей как бомбометание по головам террористов больше нет.

5. Экономика. Теоретически экономика может держаться на текущем «уровне дна» довольно долго. И многих это вполне устраивает. Но на практике все не так просто. Для сохранения текущего «уровня дна» нужно, чтобы нефть больше не падала в цене, как это случилось в 2014-2015 годах. Но рассчитывать, что это не случится в течение целых 6 лет – рискованно. Достаточно одного сильного и продолжительного падения цен на нефть – и с таким трудом достигнутая стабильность накроется окончательно и бесповоротно.

То же самое будет в случае очередного финансового кризиса. Новые газовые потоки, на которые очень рассчитывали в Кремле – второй северный, голубой, сибирский – скорее всего так и не заработают. Резервный фонд практически исчерпан. Пенсионный фонд дефицитный. То есть экономика в таком состоянии, как крепко избитый боксер в 12-м раунде – если его не трогать, то еще шесть раундов простоит, но кто же ему даст спокойно стоять? А стоит пропустить один сильный удар – и все, глубокий нокаут.

Вот с такими проблемами Путину предстоит столкнуться, если он пойдет на новый срок.

Победить на выборах, повторяю – не проблема, проблемы начнутся после победы. И их будет столько, что очередной президентский срок для Путина может оказаться не только бесславным, но и неполным.

Падение рейтинга и завершение карьеры с репутацией Ельцина – это еще не самое плохое, чем может закончиться очередной срок. Если Вашингтон начнет всерьез вводить санкции против российской элиты, то правление Путина может закончиться еще хуже и быстрее – ударом условной табакерки, после чего народу скажут, что президент скончался от инсульта, многие будут рыдать, но самому Путину от массовых рыданий и «мирного диагноза» легче уже не станет.

И все это Путин, надо полагать, прекрасно понимает.

Но с другой стороны – как же хочется погрести еще! Такая страна, такие ресурсы!

Возникает сложная дилемма – с одной стороны, хочется сидеть до упора, пока возможно. И не только самому Путину (хотя кто его знает, чего ему хочется на самом деле), но и всему его окружению, всем друзьям – они же понимают, что без Путина обречены на отдаление от власти, а значит, и на лишение кормовой базы. Но с другой стороны, никому из них не хочется оказаться в ситуации столетней давности или в ситуации Януковича, которая исторически ближе и тоже вполне реальна.

Вероятно, эту дилемму сейчас и решают в Кремле.

Впрочем какое-то решение скорее всего уже найдено и принято. И оно скорее всего какое-нибудь очень нестандартное.

Операцию «преемник» от Ельцина мы уже видели. Рокировку с Медведевым тоже видели. Повторяться в Кремле, наверное, не будут, поэтому сейчас мы должны увидеть что-то новое.

Может быть, переход к парламентской республике? Или к конституционной монархии?

Не знаю, не буду гадать.

Путин обещал поговорить о его выдвижении на новый срок, когда придет время. Время по закону должно прийти в декабре. Вот тогда и узнаем, решится ли Путин идти на новый срок (то есть напролом, что для него нехарактерно). Или все-таки в Кремле придумали, как выкрутиться из сложной ситуации, когда и власть хочется сохранить, и не хочется напороться в течение очередного срока на острие революции или переворота…

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110401/21282/-