Александр Росляков. Скелет в шкафу. Власть измеряется одним: числом этих скелетов за душой
Маленькая трагедия
– Ну, вот и все: как говорится, пост сдал, пост принял. Теперь кабинет твой. Из ценного – одно это яйцо работы Фаберже…
– Ого, кило три будет! А что такое поцарапанное? Словно орехи им кололи!
– Да уж, кололи… Кстати, подойди-ка еще сюда, вот этот шкаф открой.
– О Боже! Что это?!
– Сам видишь, скелет.
– Чей?
– Не узнаешь? А он тебя отлично узнает! Видишь, как скалится? Это – Таковский.
– Как?! Вы же говорили, он улетел…
– Сюда и улетел. Нет тела, нет и дела! Ты здорово его тогда приделал. А я уже доделал…
– Но подождите, ум за разум… А если б его здесь нашли?
– Здесь? Да Господь с тобой! А там, за стенами, все нынче ненадежно!.. Так что принимай и это до горы!
– Но это ж рехнуться можно: чтобы в кабинете самого́!.. Сидеть тут – и все время думать…
– А тут не надо думать. Тут дело делать надо.
– Ради этого и следует его убрать!
– Зачем? Это проблема будет, а она тебе нужна? Ну, даже этого ты уберешь – а видишь, сколько всего шкафчиков? Ты в них тоже загляни.
– О Боже! Боже! Боже! Сколько же их здесь!..
– Вот эти мне достались от предшественника, а эти – ему от его…
– Но послушайте! Когда-то ж надо с этим кончать!
– Да ты не кипятись. Так все сначала говорят. А привыкнешь – и спокойно будешь продолжать…
– Ну нет!…
– И я сперва сказал: ну нет! А потом понял: это – жизнь!.. Ты хоть представляешь, чем эта уборка может обернуться? Что наши и не наши тявки сразу разнесут? Из кабинета самого́ вынесли – раз, два, три, четыре… семнадцать скелетированных трупов!
– Постойте, но шкафчиков же – раз, два, три… двадцать один!
– Эти, крайние, еще свободны.
– И их велю убрать!
– А на кого тогда повесишь всю коллекцию?
– Ну, я не знаю… Я, конечно, благодарен вам за все, но не думал…
– А я уже подумал. Видишь эту флешку? На ней все по тебе с Таковским. Ну, и еще слегка…
– Но это же подстава! Вы лучше других знаете…
– Я одно знаю: нынче нет веры никому. А я уже хочу расслабиться – но это можно, если только напряжешь другого. А то вдруг завтра кто-то скурвится – или наоборот, святей Папы Римского захочет стать. А тут – моя гарантия. Так что, как говорится, оставайся с миром…
– Нет, подождите! Как я могу здесь со всем этим оставаться?
– А как я мог? Власть, братец, нелегка – и измеряется одним: числом скелетов у тебя в шкафу. Ты еще наш музей в подвале посети! Вот там их! Кстати и они отныне на тебе.
– Но их-то хоть можно убрать?
– Зачем? Они там как у Христа за пазухой: в таких стенах – считай, прямое продолжение кремлевской! А мы за пазухой у них. Такая уж у нас, брат, связь времен. Такая государственность.
– О ужас, ужас, ужас!
– А то ты раньше сам не знал!
– Ну, про музей, может, и знал. Но чтобы в этом кабинете!..
– А он что, не вершок от корешка? Короче, чтобы я не дергался – ну и ты тоже, я с этой штучкой ухожу…
– Нет, вы не можете так уйти!
– Так только и могу! А ты пост принял – и все скелеты теперь в твоем шкафу. И этот вот переходящий Фаберже, которым здесь еще с ОГПУ кололи, только не орехи…
– Нет, ты так не уйдешь!
Хватает Фаберже и бьет им уходящего по голове, тот падает замертво.
– О черт! Черт! Что я сделал!.. А что я сделал? Разбил этот порочный круг, и пусть меня за это – разумеется, с учетом допустимой самообороны – судят!.. А судьи кто? Я знаю их! Еще и все те мощи на меня повесят! Ну уж нет!.. Но этого тогда куда девать? А впрочем сам сказал: нет тела, нет и дела! А справедливость – есть!
Затаскивает тело в еще свободный шкаф.
– Ну, вот и ты добавился сюда, мой первенец – и скелетируйся теперь! Ну и – за дело! Но… Все видели, как он сюда входил – и, значит, чуть что, вспомнят, как не вышел!.. Значит, пока придется с этим справедливым делом обождать. И в том же духе продолжать…
По материалам: http://publizist.ru/blogs/6/17172/-