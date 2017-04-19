Александр Росляков. ПРАЗДНИК ВОРОВСТВА. Толку ли от законов, что сами воры пишут под себя?

Как в нашей стране можно не воровать в особо крупных размерах – если суд не только не карает за такое деяние, но по сути вовсю его приветствует?

Вот только что в Тверской области чиновника приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей за участие в хищении 1 миллиона.

Зампредседателя комитета по физкультуре и спорту Сергей Серов признан виновным в мошенничестве в крупном размере. Суд установил, что Серов на пару с бизнесменом Артемом Максубовым в рамках исполнения госконтракта облегчили бюджет на этот миллион. А выделен он был на учебно-тренировочных сборы по лыжам и футболу.

Максубов также схватил штраф в 150 тысяч.

И оба – свободны. Правда, Серов еще и освобожден от должности, но я готов биться об заклад, что новую он найдет незамедлительно: такие люди у нас долго не бывают в творческом простое. А главное – остаток в 700 тысяч рублей остался после выплаты штрафов у них на кармане. Поди плохой гешефт!

То есть воруй – не хочу! Наша Фемида словно сформулировала свои «апрельские тезисы» – точнее, всего один тезис: 15% спертого верни в казну – и живи дальше всласть!

Вот еще свежий факт в ту же копилку: намедни президент Внешпромбанка Лариса Маркус призналась в рамках заведенного по ней уголовного дела в хищении 114 миллиардов рублей. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы.

Обвиняемая заявила ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке – когда суд не изучает доказательства по делу и показания свидетелей. Приговор выносится на основании признаний фигуранта, которому назначается не более двух третей от максимального наказания.

В 2009-2015 годах Маркус и подельники оформляли по подложным документам невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов вкладчиков без их ведома.

То есть это не гоп-стоп в темной подворотне и не тайное хищение «с проникновением» – а откровенный праздник воровства на глазах десятков, если не сотен людей! И жулики, сплошь и рядом занятые таким воровством, откровенно не боятся ничего!

Поскольку даже если их и привлекут когда-то – наказание будет похожим на отмывку незаконных добытых капиталов. Вчинят штраф в эти 15% от украденного, в самом пиковом случае присадят под домашний арест – как Улюкаева. Или на неделю в экзотическую колонию, о которой потом хватит увлекательных рассказов на всю жизнь – как Васильеву. А дальше основная масса наворованного уже законно остается при тебе – и как в таких райских, сказочных условиях не красть?

При этом все разговоры о какой-то экономике, о каких-то выделениях на импортозамещение и прочие химеры остаются самой пустой болтовней. Ведь очевидно, что с такой дырой в штанах никаких триллионов, секстильонов и квинтиллионов нам не хватит ни на какое развитие – как не хватило в самые сладкие годы нефтяной лафы.

Старая русская поговорка гласит: «От домашнего вора не убережешься!» И раз сам Закон и правоприменительная практика дают этом домашнему вору зеленый свет – он будет выжигать дотла все что ни есть.

И пусть нас не вводят в заблуждение отдельные случаи с привлечением проворовавшихся силовиков и губернаторов.

Во-первых, это случаи действительно отдельные, один на сотню или тысячу не привлеченных. Во-вторых, практически никто из них так еще и не осужден, хотя при желании все их дела можно было бы закрыть две недели. А в-третьих, осуждение без конфискации – не наказание. Состоятельные воры сейчас на зонах живут лучше, чем честные люди на свободе: с саунами, девками и отпусками к остающейся при наворованном родне.

И потому этот праздник воровства, эта фиеста казнокрадов будет длиться вечно в стране, где все законы эти обвиняемые и пишут сами под себя.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/6/18214/-