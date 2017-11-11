Александр Росляков. Кошмар у стен Госдумы. Страшней чего для слуг народа зверя нет?

Депутат Госдумы Лаура Федоровна Хабалкина-Витольди вышла из здания Думы с двумя еле подъемными пакетами. Это была ее зарплата за два месяца, спикер строго-настрого велел всем получить: «А то сами же орали, что вам мало – и сами месяцами не можете дойти до кассы!»

В темный вечерний час глубокой осени все прилежащие улицы были намертво забиты автопробкой, с которой мог справиться разве полицейский кортеж спикера. И Хабалкина-Витольди, дама за 50, решилась на смелый шаг – дойти пешком до дома, благо он был всего в двух кварталах.

Но не успела она одолеть на своих тонких каблучках десятка метров, как к ней подскочили двое пацанов и с криком «Не бойся, мы – тимуровцы!» выхватили у нее оба пакета. При этом в руке одного из них сверкнуло что-то очень похожее в больших глазах ее страха на холодное оружие.

За деньги, сказать честно, она не ужас как переживала: ими дома и так были забиты все шкафы и тумбочки, парой миллионов больше, парой меньше – не велика разница…

Жуть охватила от другого: безголовые мальцы могут легко почикать свою жертву, чтобы не оставлять свидетельницы. А она только что вступила в сладостный, пятый по счету брак с 25-летним красавцем-стриптизером; только ее жизнь заиграла самыми яркими цветами радуги – и на тебе! И она зашептала горячо:

– Мальчики, берите все, только не убивайте! Я депутат Госдумы, ничего не вижу и не слышу профессионально, разойдемся с Богом!..

Но их ответ потряс ее еще пуще:

– Да мы не грабители; сказали ж, мы – тимуровцы! Говори, куда нести твои пакеты!

И тут она наконец разглядела, что предмет, показавшийся ей оружием убийства, на самом деле был простым копеечным мобильником…

Изумленная Лаура Федоровна показала направление – и через десять минут в сопровождении юных помощников уже была у своего подъезда. У нее даже мелькнула мысль позвать на кофе с дымом этих симпатичных шалунов, но она вспомнила, что ее новый благоверный должен вернуться с минуты на минуту. И ограничилась тем, что, взяв у них свои пакеты, томно чмокнула обоих в щечки в знак благодарности…

Однако далее весь этот эпизод настолько взволновал ее, что уже назавтра она положила перед спикером докладную записку следующего содержания.

Дескать вчера на нее напали некие «тимуровцы», которые не только ее не ограбили, но, напротив, в лучших традициях советского прошлого оказали ей бесплатную услугу. Но возрождение таких традиций отдает тяжелым запашком социализма, если не сказать хуже – коммунизма. А что там сделают с такими, как мы, депутатами – нечего и говорить! Поэтому надо немедленно усугубить в кино и в СМИ программу культурной борьбы с этими советскими ошметками.

Дескать пусть лучше грабят на большой дороге – слава Богу, не на последнее живем! – чем возрождают эти бесплатные, а на самом деле медвежьи для всего депутатского корпуса услуги!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/6/21257/-