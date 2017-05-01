Александр Роджерс: Как построить государство без «лишних» людей?

Одно из основных противоречий современности заключается в том, что в рамках капиталистической/рыночной модели экономики безработицу и нищету порождает высокая производительность труда.

Одно из основных противоречий современности заключается в том, что в рамках капиталистической/рыночной модели экономики безработицу и нищету, как это ни парадоксально на первый взгляд, порождает высокая производительность труда, передает «Журналистская Правда».

Впрочем, это явление не ново. Впервые с ним столкнулись луддиты, когда появление первых станков и организация мануфактур с разделением труда существенно повысили производительность труда, в результате чего аналогичный объём продукции смогло производить меньшее количество людей.

Так появились первые «лишние люди» капитализма. Глупые луддиты набрасывались на станки, вместо того чтобы набрасываться на владельцев мануфактур.

Машины позволяют повышать производительность труда, что должно сокращать время работы, необходимое на производство единицы продукции, и освобождать личное время человека. И настоящей свободой человека является не какой-то набор абстракций, а именно наличие свободного времени, не направленного на зарабатывание хлеба насущного.

Вместо этого с развитием технологий капиталисты сокращали численность рабочих, а оставшиеся работали так же много, как и до внедрения изобретений.

И тем, что сегодня у нас законодательно регламентированный восьмичасовой рабочий день (а не 12-14-16 часов, как было в 19-м веке и ранее), мы обязаны исключительно Великой октябрьской революции. Буквально через несколько дней после революции, 29 октября 1917 года (11 ноября по новому стилю) Советом Народных Комисаров был принят соответствующий декрет.

И лишь после этого в других странах (в том числе в капиталистических) также начали вводить восьмичасовой рабочий день. Потому что вынуждены были подстраиваться под высокие социальные стандарты СССР. И это, кстати, смягчает нынешний суперкризис.

А если бы не СССР, то вся планета до сих пор впахивала бы по 10-12-14 часов в сутки, как это происходит до сих пор в «потогонках» Юго-Восточной Азии (куда, кстати, и перетекает капитал сегодня).

Великую Депрессию неверно называют кризисом перепроизводства. Наоборот, это кризис недопотребления. Огромное количество людей нуждалось в товарах, но не могло их приобрести, потому что у них не было денег. То есть не было обеспеченного спроса.

В результате получалась парадоксальная картина: миллионы людей нуждались в еде, одежде, обуви и прочих товарах, и одновременно эти же товары, уже произведённые, с барж бросали в море, потому что у людей не было денег их купить (а продавать ниже себестоимости или раздавать бесплатно капиталист никогда не будет).

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Сегодня мы наблюдаем практически аналогичную картину, причём уже в мировом масштабе: миллиарды нуждающихся, значительная часть из которых готова прилежно трудиться, но не имеет такой возможности. А значит, рост населения не приводит к росту рынков, потому что возникающий спрос не обеспечен. Это приводит к стагнации мировой экономики.

Любой производственник вам скажет: нет проблемы произвести больше, есть проблема, куда это сбыть.

Есть «простое» решение — напечатать больше денег и в той или иной форме раздать их людям.

На протяжении двухтысячных годов в России проводилась политика опережающего роста зарплат, которая дала положительный стимулирующий результат и привела к росту ВВП. Теоретически можно её продолжать.

Более того, можно пойти и на более радикальные меры, типа введения БОД (безусловного основного дохода) — это тоже способно стимулировать потребление и привести к росту ВВП.

Но есть одно «но», которое почти нивелирует весь позитивный результат от подобных реформ — это отток капитала за границу. Сколько денег не печатай, но пока в обществе домирирует крупный частный капитал, то деньги по цепочке будут уходить от рядовых потребителей владельцам крупных корпораций, которые, как показывает практика, предпочитают не вкладывать их обратно в Россию, а выводить за границу.

Ежегодный отток капиталов составляет десятки миллиардов долларов, а поскольку выводятся они в иностранных валютах, то печатание рублей приведёт только к росту инфляции вместо роста оборота денег в экономике.

Поэтому нужно прекратить отток капитала за границу. А сделать это можно только одним способом — национализацией стратегических отраслей (ваша парикмахерская или ресторан не оказывают влияния на экономику, да и вряд ли мелкий бизнес выводит какие-то деньги за рубеж — кроме отдыха в Турции или Египте, а это не столь существенно).

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Опять же, как мы видим на международном опыте, доминирование крупного капитала (как промышленного, так и финансового) приводит к уничтожению среднего класса. В тех же США средний класс в семидесятых годах двадцатого столетия составлял порядка 61%, а в к прошлому году его доля упала уже до 25%, и с каждым годом продолжает падать в среднем на 2%.

А жёсткое разделение на сверхбедных и сверхбогатых приводит и к перекосам в производстве. Всё меньше производится товаров первого потребления, так необходимых бедным, и происходит перекос в сторону производства предметов роскоши и различных ненужных гаджетов (а это никак не решает проблемы бедности или устранения дефицита).

Как отмечает в своих статьях исследователь Руслан Карманов, отрасль условного хай-тека всё больше превращается в сборище «модных стартапов», не имеющих никакого практического смысла (и регулярно разоряющихся).

Возвращаясь к предыдущему тезису — в мировой экономике нет проблемы произвести больше товаров. Показатели загруженности производственных мощностей как у нас в России, так и в Китае и Евросоюзе, колеблются в диапазоне 40–60% (в зависимости от региона и отрасли). Чтобы увеличить ВВП на треть даже не нужно будет строить новых заводов, достаточно загрузить существующие на полную мощность.

Проблема только в одном — кто будет покупать производимые товары, если у значительной части населения и дальше будет недостаток денег?

При этом я считаю введение БОД прикольным, но не совсем справедливым. Лучше поднять пенсии пожилым и зарплаты рабочим, при этом сократив длительность рабочего дня и обеспечив всеобщую занятость. Да, именно так — для повышения производительности труда и ВВП нужно сократить продолжительность рабочего дня.

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Но это станет возможно, только если проводить реформы в комплексе:

а) законодательно ограничить (а ещё лучше сделать невозможным) отток капиталов за границу;

б) регуляторно перераспределить прибыль больше в пользу работников, а не капиталистов (повысить покупательную способность населения);

в) национализировать стратегические отрасли, чтобы прибыль от их работы наполняла государственный бюджет;

г) обеспечить всеобщую занятость;

д) законодательно ограничить, что иностранный капитал не может скупать уже существующие предприятия, а может заходить в страну исключительно в виде инноваций, создавая новое (иначе в нём нет никакого смысла).

Результат — улучшение материального благосостояния граждан и больше реальной, а не «либеральной» свободы. Но это ведь будет не рыночный капитализм, да?

Александр Роджерс