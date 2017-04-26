Александр Проханов. Запрос на справедливость





Русскую революцию не зарыть, она вечна

Атаки на государство российское усиливаются. Грохочут взрывы в метро. Протестующие выводят детей на Тверскую. Санкции сжимают свой обруч. Американские танки движутся по Прибалтике к границам России. Продолжается демонизация Путина. Русофобы клянут русскую историю, русскую литературу, русское православие. Запад вновь нарекает Россию империей зла. Идёт холодная война, воспроизводя худшие проявления предыдущей холодной войны.

Трусливые соглашатели боятся это признать, по-страусиному прячут головы, смотрят на мир в розовых очках: в розовом свете легче потреблять, воровать, наслаждаться. Военные, видя опасность третьей мировой, следя за вооружёнными конфликтами, которые разрастаются и покрывают землю трупными пятнами, повторяют слова царя: «У России есть только два союзника: армия и флот». Но в холодной войне побеждают без авианосцев, космических группировок и танковых армий. Эта война сносит режимы, размягчая и расслабляя их настолько, что они падают, как подгнившее дерево. И тогда из этого дерева выползает множество жуков-точильщиков – солдат холодной войны.

Советский Союз обладал великой армией, сильной спецслужбой, но он пал, сражённый солдатами холодной войны. Буря горбачёвской перестройки опрокинула могучее дерево, и до сих пор видны его изуродованные, торчащие в небо корни.

У Советов была могучая испытанная пропаганда, дальнобойные радиостанции, монополия на печать и телевидение, армия пропагандистов, верных Кремлю историков и литераторов, которые стояли на страже советской идеи. Но враг подверг Советский Союз таким воздействиям, перед которыми вся эта мощь оказалась бессильной. И страну разгромили.

Сегодняшняя Россия в десятки раз слабее СССР. Воздействия, направленные на нынешнюю Россию, в десятки раз сильнее, чем прежде. Нас сметут в одночасье, если заработает вся гигантская построенная Западом машина холодной войны, в которой появились элементы, немыслимые в прежние времена.

В тылу у государства российского работает тучная «пятая колонна». Как червь, не подпольно, а открыто, она проникла в самое сердце государства. Насыщена блестящими политологами, остроумными журналистами, глубокомысленными философами. У этой пятой колонны есть телевизионные каналы, бумажные и электронные газеты, сайты и блоги, самая популярная в России радиостанция. Эту пятую колонну спонсирует Запад, о чём заявил Госдеп, ассигнуя на поддержку российской оппозиции миллионы долларов. Её спонсируют олигархи, для которых государство российское – последнее препятствие в их чудовищном воровстве и стяжательстве. Её спонсирует само государство, держа у себя на зарплате виднейших представителей либеральных кругов, расходуя деньги «Газпрома» на её вскармливание и взращивание.

Интернет остаётся главным врагом России. Это гигантский термитник, наполненный ядовитыми насекомыми. Государство проигрывает Интернету. Патриотических блогеров, поддерживающих государство российское, неизмеримо меньше тех, что господствуют в электронном пространстве. Сторонники государства – все в ядовитых укусах.

Мой аккаунт в Фейсбуке был похож на осаждённую крепость, где я защищал от поругания высокие смыслы государства российского, русской культуры и веры. Там хранилась библиотека моих книг и статей, моих исповедей и проповедей с амвона. Эта страница в Фейсбуке была взломана бандеровским хакером по наущению российских либералов, которые мстили мне за мою недавно вышедшую книгу «Русский камень». Был похищен и уничтожен весь мой архив. На этой захваченной территории от моего имени стали появляться чудовищные материалы, где зловредные хакеры СБУ и их российские советники от моего имени печатали и продолжают печатать материалы, призывающие народ идти громить Кремль. Они стремятся подделывать мой стиль и манеру изложения. И немало легковерных патриотов ужасаются моему чудовищному преображению, не догадываясь о подделке.

Я обращался в администрацию Фейсбука с просьбой закрыть фальшивый сайт, эту огневую точку, которая с тыла бьёт по Кремлю.

Фейсбук – это американское детище, сетевая культура ЦРУ – не отвечает на мои жалобы и продлевает деятельность фальшивого аккаунта, что не помешало мне открыть новый, настоящий. Я обращался в Роскомнадзор, который шарит по Интернету и отыскивает националистов, усматривая в их сентенциях угрозу существующему строю. Но Роскомнадзор на мои зовы не откликается. И огнедышащий, ненавидящий Родину сайт продолжает палить, и на нём действует переодетый в мои одежды бандеровский пулемётчик, который бьёт по драгоценным для меня целям.

Роскомнадзор, ты что, оглох и ослеп? Кто сидит в твоих офисах? Где расхваленные на весь белый свет русские кибервойска? Что случится, если начнётся в России ещё одна оранжевая революция? Если закипят Болотная площадь и Тверская улица? Страницы в Фейсбуке, принадлежащие самым видным патриотическим идеологам, журналистам и политикам, будут немедленно взломаны. И от их имени, используя их авторитет, последует обращение к народу ломиться через Каменный мост к Кремлю. Множество одурманенных, раздражённых людей пойдут за этими мнимыми вожаками. И случится непоправимое. Роскомнадзор, окстись! Закрой, наконец, чудовищную страницу в Фейсбуке, но при этом постарайся не уничтожить новую мою страницу. Кремль, отключи от своего финансирования твоих лютых врагов, которые уже достали из своих сундуков верёвочные петли и мыло.

Сегодняшняя Россия набита противоречиями, как переполненный пассажирами вагон. Ещё немного – и вагон взорвётся без динамита и гексогена. Противоречия вырвутся на поверхность и начнут терзать государство.

Вглядитесь в толпу протестующих. Не увидите ли вы бородатое лицо Емели Пугачёва, неистовые глаза Стеньки Разина? Противоречия сегодняшнего российского общества невыносимы ни для одного государства. Один процент российских граждан владеет восьмьюдесятью процентами национальной собственности. Олигархи, слепые и ненасытные, как алчные кабаны, рыхлят своими жадными рылами русскую почву, подтачивая сами основы существования государства российского. Они забыли судьбу своих предтеч, которых поднимали на вилы и ставили к стенке. Они не понимают природу русского бунта, в недрах которого – окровавленная, кричащая от боли –гнездится идея справедливости.

Эта идея сформировала всё русское мировоззрение от русских волшебных сказок, проповедей православных мыслителей, Достоевского и Толстого, великого Серебряного века, русских космистов и большевиков. По мере того, как в сегодняшней России воскресает патриотическое сознание, и русская идея возвращается в национальное мировоззрение, всё невыносимей для народа алчная, чрезмерно разбогатевшая верхушка, своим богатством и безнаказанностью попирающая справедливость.

Они хотят вынести Ленина из мавзолея, хотят убрать с глаз долой ту укоризну, которая звучит в русской истории от древних времён до наших дней. Хотят вместе с Лениным вынести революцию с Красной площади и зарыть её поглубже на каком-нибудь смиренном провинциальном кладбище. Но если ты зароешь революцию на Енисее, она вырвется с бурей на Волге. Если похоронишь её в Симбирске, она полыхнёт, как молния, в центре Москвы.

Русскую революцию не зарыть, она вечна. И сегодняшняя Россия беременна революцией. Вопрос – кто её совершит, кто затеет её, долгожданную и великую? Обезумевший народ, который, лишённый вождей, превратит свою возвышенную божественную мечту о справедливости в кровавый бунт? Или власть, у которой спадут, наконец, с глаз млечные бельма, и она увидит неизбежность и неотвратимость этой вселенской мечты?

Воля президента должна забрать революцию из рук уличных главарей – волжских Разиных и степных Пугачёвых. Революция справедливости – это и есть вековечная русская мечта. Премьер-министр Медведев, отчитываясь перед Думой, сказал: запрос народа – в стабильности. Господин Медведев, это не так. Запрос народа – в справедливости, и она, справедливость, следует по пятам за русским народом и его историей.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/25/18307/-